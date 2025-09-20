Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा नियोजनावरून राजकीय संघर्ष; मंत्री समितीची स्थापना

नाशिक: नाशिक- त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनावरून सत्ताधाऱ्यांमध्ये सुरू असलेल्या सुप्त संघर्षावरून शासनाने मंत्री समिती गठित केली आहे. समितीत तिन्ही पक्षांच्या दोन मंत्र्यांचा समावेश करताना समान न्याय देण्यात आला. पण समितीचे प्रमुखपद जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे सोपविण्यात आले. समितीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा महाजन यांचे जिल्ह्यातील राजकीय वजन वाढले आहे. .अवघ्या दीड वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शासन व प्रशासनाच्या पातळीवर जोरदार तयारी सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: कुंभाच्या नियोजनावर लक्ष ठेवून आहेत. तसेच मंत्री महाजन हे नाशिकमध्ये येऊन वेळोवेळी आढावा बैठका घेतात. परंतु, अवघ्या जगाचे लक्ष लागलेल्या या सिंहस्थाच्या तयारीपासून दूर ठेवले जात असल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेमध्ये नाराजी आहे..एवढेच नव्हे, तर भाजप विश्वासात घेत नसल्याच्या व्यथा मांडताना सिंहस्थ कामांच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता असल्याची टीका या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून केली जात होती. परिणामी, तिन्ही पक्षांमध्ये नियोजनावरून सुप्त संघर्ष निर्माण झाल्याचे चित्र होते. यासर्व पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांची नाराजी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार शासनाने थेट मंत्री समिती गठित केली आहे. .शासनाने गठित केलेल्या समितीचे प्रमुखपद हे महाजनच भूषविणार आहेत. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ, क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे, शिवसेनेचे मंत्री दादा भुसे व उदय सामंत, तसेच भाजपचे मंत्री जयकुमार रावल आणि शिवेंद्रसिंह भोसले हे सदस्य असतील. एकूणच समितीच्या माध्यमातून भाजपने पुन्हा एकदा महाजन यांनाच चाल दिली आहे. पण, त्याचवेळी जिल्ह्याबाहेरील तीन मंत्र्यांच्या समितीत समावेश केल्याने पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे..Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना KYC च्या कचाट्यात; दुसऱ्या टप्प्यात अहिल्यानगर जिल्ह्यात 17 हजार महिला अपात्र.मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत शिखर समितीशासनाने कुंभमेळ्यासाठी मंत्री समिती गठित करताना शिखर व कार्यकारी समितीची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शिखर समितीचे अध्यक्ष असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे उपाध्यक्ष आहेत. या समितीत जिल्ह्यातील खासदार व आमदारांना स्थान देण्यात आले असून, विविध मंत्री आणि अपर मुख्य सचिवांचा भरणा असणार आहे. स्थानिक वरिष्ठ अधिकारीदेखील या समितीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.