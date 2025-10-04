नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी नाशिक महापालिकेला 'बूस्ट'! शासनाची ४०० कोटींचे 'बाँड' उभारण्यास परवानगी

Nashik Municipal Corporation Gets Approval for Kumbh Mela Bonds : कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी स्वनिधी उभारण्यासाठी नाशिक महापालिकेला ४०० कोटी रुपयांचे हरित कर्जरोखे आणि म्युनिसिपल बाँड उभारण्यास शासनाने नुकतीच परवानगी दिली आहे.
Nashik Municipal Corporation

Nashik Municipal Corporation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेने स्वनिधी उभारण्याचा भाग म्हणून शासनाकडे पाठविलेल्या हरित कर्जरोखे व म्युनिसिपल बाँड उभारण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. एकूण चारशे कोटी रुपयांचे बाँड उभारता येणार आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Nashik municipal corporation
Finance
Muncipal corporation
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com