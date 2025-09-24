Nashik News : नाशिक महापालिकेची मोठी झेप: कुंभमेळ्यासाठी बॉण्ड्सद्वारे ५०० कोटींचा निधी उभारणार

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेतर्फे सुमारे पाचशे कोटींचे बॉण्ड उभारले जाणार आहे. त्यापूर्वी महापालिकेला कर्ज फेडण्याची क्षमता दर्शविणारे रेटिंग (दर्जा) निश्चित करावे लागते. क्रिसिल, इंडिया रेटिंग या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेमार्फत महापालिकेने बाजारातील पत निश्चिती केली. त्यानुसार ‘अअ+’ पतदर्जा प्राप्त झाला आहे. यापूर्वी महापालिकेला ‘अअ-’ रेटिंग होते..नाशिक व त्र्यंबकेश्वरला कुंभमेळा होणार आहे. यासाठी महापालिकेने १५ हजार कोटींचा सिंहस्थ आराखडा शासनाला सादर केला. विधी मंडळाच्या अधिवेशनात एक हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मान्य केल्यानंतर जुलै अखेरीस सिंहस्थ प्राधिकरण समितीने ५ हजार १४० कोटी रुपयांच्या अंदाजित रक्कमेपैकी महापालिकेच्या ३२७७.५८ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली. त्यात पहिल्या टप्प्यात एकूण निधीपैकी १००४.१२ कोटी रुपये डिसेंबर २०२५ खर्च करावे लागणार आहे. कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेला देखील स्वनिधी खर्च करावा लागणार आहे..सन २०२४-२५ च्या वार्षिक अंदाजपत्रकात २२५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. तर चालु आर्थिक वर्षाच्या म्हणजे सन २०२५-२६ च्या महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आता निधीचे नव्याने नियोजन करताना चारशे कोटी उभारले जाणार आहे. यात दोनशे कोटी रुपये हरित रोखे (ग्रीन बॉण्ड) तर २०० कोटींचे म्युनिसिपल बॉण्ड उभारले जाणार आहे. .महापालिकांना नागरी विकासासाठी अर्बन चॅलेंज फंड उभारता येतात, त्यासाठी केंद्र सरकारने एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून १०० कोटी रुपयांचा निधी अर्बन चॅलेंज फंडातून उभारले जाणार आहे. रोखे उभारताना महापालिकेला दोन दोन वित्तीय संस्थांकडून पतनिश्चिती करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेने क्रिसिल व इंडिया रेटिंग या संस्थांकडून पतनिश्चितीची केली त्यात ‘अअ+’ पतदर्जा निश्चित केला आहे..शासन, सेबीकडे प्रस्तावक्रिसिल व इंडिया रेटिंग या वित्तीय संस्थांकडून महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात परतफेडीच्या क्षमतेचा अभ्यास करून ‘अअ+’ दर्जा निश्चित करण्यात आले. दर्जा निश्चिती नंतर ग्रीन बॉण्ड (हरित रोखे), म्युनिसिपल बॉण्ड उभारता येणार आहे. आता शासनाकडे बॉण्ड उभारणीचा प्रस्ताव सादर होईल. शासनाच्या मान्यतेनंतर सिक्युरिटी एक्सेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला जाईल..Ravindra Chavan: प्रत्येकाने केवळ स्वदेशी वस्तूच वापराव्या, भाजप प्रदेशाध्यक्षांचे आवाहन.क्रिसिल व इंडिया रेटिंग या वित्तीय संस्थेमार्फत करण्यात आलेल्या पतनिश्चितीमध्ये महापालिकेला ‘अअ+’ दर्जा देण्यात आला आहे.- दत्तात्रेय पाथरूट, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मनपा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.