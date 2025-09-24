नाशिक

Nashik News : नाशिक महापालिकेची मोठी झेप: कुंभमेळ्यासाठी बॉण्ड्सद्वारे ५०० कोटींचा निधी उभारणार

Green Bonds and Municipal Bonds Proposal : क्रिसिल, इंडिया रेटिंग या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेमार्फत महापालिकेने बाजारातील पत निश्‍चिती केली. त्यानुसार ‘अअ+’ पतदर्जा प्राप्त झाला आहे. यापूर्वी महापालिकेला ‘अअ-’ रेटिंग होते.
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेतर्फे सुमारे पाचशे कोटींचे बॉण्ड उभारले जाणार आहे. त्यापूर्वी महापालिकेला कर्ज फेडण्याची क्षमता दर्शविणारे रेटिंग (दर्जा) निश्‍चित करावे लागते. क्रिसिल, इंडिया रेटिंग या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेमार्फत महापालिकेने बाजारातील पत निश्‍चिती केली. त्यानुसार ‘अअ+’ पतदर्जा प्राप्त झाला आहे. यापूर्वी महापालिकेला ‘अअ-’ रेटिंग होते.

