Nashik Kumbh Mela : 'साहेब येत आहेत' म्हणून धांदल! रामकुंड परिसरात तात्पुरती अतिक्रमणे हटवली; कारवाई कायमस्वरूपी होणार का?

Chief Secretary Rajesh Kumar Reviews Kumbh Mela Preparations in Nashik : राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांनी शनिवारी सायंकाळी नाशिकमधील रामकुंड परिसराला भेट देत आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेतला. या वेळी 'रामकाल पथ'सह अन्य कामांना गती देण्याचे निर्देश दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी,नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांनी शनिवारी (ता. ८) सायंकाळी रामकुंडसह विविध स्थळांना भेट देत पाहणी केली. यावेळी त्यांनी ‘रामकाल पथ’सह सुरू असलेल्या विविध विकासकामांना गती देण्याचे निर्देश दिले.

