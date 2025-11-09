Nashik Kumbh Mela : 'साहेब येत आहेत' म्हणून धांदल! रामकुंड परिसरात तात्पुरती अतिक्रमणे हटवली; कारवाई कायमस्वरूपी होणार का?

पंचवटी,नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांनी शनिवारी (ता. ८) सायंकाळी रामकुंडसह विविध स्थळांना भेट देत पाहणी केली. यावेळी त्यांनी ‘रामकाल पथ’सह सुरू असलेल्या विविध विकासकामांना गती देण्याचे निर्देश दिले..सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीला वेग आला असून राज्य शासनाकडून विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. याच तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव राजेशकुमार शनिवारी नाशिक येथे दाखल झाले. सायंकाळी त्यांनी अमृत स्नान पर्वणी मार्ग, रामकुंड, काळाराम मंदिर, सीता गुंफा, स्मार्ट सिटी नियंत्रण कक्ष आदी ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली..या वेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार (विशेष), विभागीय आयुक्त तथा नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, पोलिस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण आदी उपस्थित होते. .महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी रामकाल पथ, सीसीटीव्ही प्रणाली, नियंत्रण कक्ष आदींसह महानगरपालिकेतर्फे सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची माहिती मुख्य सचिवांना दिली..अप्पर सचिवांचा पाहणी दौराआगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव के.एच. गोविंदराज यांनी शनिवारी (ता. ८) सकाळी रामकुंड परिसरात पाहणी दौरा केला. यावेळी सिंहस्थपूर्व कामांचा आढावा घेण्यात आला. महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी परिसरात सुरू असलेल्या आणि नियोजित कामांची सविस्तर माहिती दिली. .पुरोहित संघाकडून अप्पर सचिवांना काही महत्त्वपूर्ण सूचना देण्यात आल्या. त्यांनी वस्त्रांत्रगृहाच्या जागी छोट्या छत्र्यांऐवजी कॉरिडॉर उभारावेत आणि रामकुंडावरील जुना पूल न तोडावा अशी मागणी केली..अतिक्रमण हलविले, ‘साहेब येत आहेत’ म्हणून धांदलपंचवटीतील अतिक्रमण हा काही नवीन विषय नाही. मात्र, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या विकासकामांदरम्यान या मुद्द्याला पुन्हा ऊत आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांनंतर शनिवारी मुख्य सचिव राजेशकुमार मीना यांचा रामकुंड परिसरात पाहणी दौरा ठरला होता. .Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा: स्मार्टसिटीची 'स्मार्ट' तयारी फेल! - रामतीर्थ पाहणीनंतर कंट्रोल रूममध्ये तांत्रिक अडचणी; सचिवांनी सुनावले खडे बोल.त्याआधीच मनपा अतिक्रमण विभागाने टपऱ्या, गाळे आणि तात्पुरती बांधकामे हटविण्याची धांदल उडवली. ‘साहेब येत आहेत’ म्हणून जोमात झालेली ही कारवाई तात्पुरती की कायमस्वरूपी? हा प्रश्न नागरिकांत चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.