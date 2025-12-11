Mahant Harigiri Maharaj : महंत हरिगिरी महाराज यांनी वृक्षतोड प्रकरणी सुचविला उपाय

किरण कवडे- निसर्गाची हानी होणार नाही, असा शाश्वत विकास व्हावा, ही सर्वांची इच्छा आहे आणि त्याविषयी दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. पण, त्याला पर्याय म्हणून उपयोगी ठरणाऱ्या मार्गांचा विचार झाला पाहिजे. तपोनवातील १८४५ झाडे कुंभमेळ्यासाठी तोडली जाणार असतील तर आपण त्याबदल्यात १८ लाख झाडे लावून निसर्ग आणि नदीचे संवर्धन करू, असा विश्वास अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज यांनी नाशिकमध्ये व्यक्त केला. महाराज श्री पंचदशनाम जुना आखाड्याचे संरक्षक आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता. १०) त्यांनी गोदावरीचे दर्शन घेतले. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याविषयी त्यांच्याशी साधलेला संवाद....प्रश्न : सिंहस्थ कुंभमेळा समीप असताना कामांना अपेक्षित गती मिळालेली नाही. कुंभमेळ्यापर्यंत कामे होतील, असे वाटते का?महंत हरिगिरी महाराज : देशातील विविध राज्यांमध्ये कुंभमेळा आयोजित केला जातो. तेथील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून राजकीय नेते व प्रशासन विकास कामे करते. नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथील कुंभमेळा हा गोदावरीच्या तीरावर भरतो. येणाऱ्या भाविकांची संख्या विचारात घेऊन आता काही कामे सुरु झाली आहेत. येत्या वर्षभरात तुम्हाला कामे ‘बब्बर शेर’ सारखी उभी राहिलेली दिसतील..प्रयागराजसारखी दुर्दैवी घटना नाशिक-त्र्यंबकेश्वरला होऊ नये, यासाठी काय उपाय सुचवाल?: गोदावरीचा उगम त्र्यंबकेश्वरला होतो. त्यानंतर ती प्रवाहित होऊन नाशिक, अहिल्यानगर, नांदेड मार्गे अरबी समुद्राला मिळते. कुंभमेळा फक्त नाशिक-त्र्यंबकेश्वरलाच का आयोजित केला जातो, यामागे ‘अमृतकुंभाचे मंथन’ हे आध्यात्मिक कारण सांगितले जाते. तसेच शाही स्नान हे विशिष्ट ठिकाणीच होते. पण ‘तीर्थ’ एकसारखे असल्यामुळे भाविकांनी त्र्यंबकेश्वर, नाशिक, अहिल्यानगर ते नांदेडपर्यंत स्नान केले पाहिजे. यातून गर्दी नियोजन करणे अधिक सोपे जाईल..कुंभमेळामंत्री व प्रशासनाकडून साधू-महंतांच्या अपेक्षा काय आहेत?: कुंभमेळा हा साधू-महंतांचा असतो. त्यांच्या मागण्या, सुचविलेल्या उपाययोजना राजकीय नेते किंवा प्रशासन अधिकाऱ्यांनी वेळीच विचारात घेतल्या तर दुर्दैवी घटना घडत नाही. एकदा घडल्यानंतर प्रशासन पाहिजे त्या उपाययोजना करायला तयार होते. पण घटना घडू नये, यासाठी साधू-महंतांनी सुचविलेल्या उपाययोजना केल्या पाहिजे. कुठलाही निर्णय घेताना त्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे..गोदावरी स्वच्छतेचा विषय नेहमी चर्चेत असतो, पण ठोस उपाययोजना होत नाही, यामागील कारण काय असू शकते?: गोदावरीच्या उगमापासून ते संगमापर्यंतचा प्रवास आपण अगोदर विचारात घेतला तर दोन्ही तीरांवर वसलेली नागरी वस्ती हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. तिर्थक्षेत्र असलेल्या ठिकाणची घरे, व्यावसायिकांची दुकाने, वेळ पडली तर मंदिरे हटविली जात आहेत. त्र्यंबकेश्वरमध्येही गोदावरी स्वच्छ कशी राहील, याचा आम्ही विचार करणार आहोत. प्रशासन अधिकाऱ्यांनी गोदावरीत स्नान करावे. मग त्यांना त्या पाण्याचे महत्त्व लक्षात येईल. त्यामुळे उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..त्र्यंबकेश्वरच्या आखाड्यांनी पाच कोटींची मागणी केली आहे?: कुठल्याही आखाड्यांना सरकार थेट पैसे देत नाही. त्यांनी सुचविलेली कामे करून देते. त्र्यंबकेश्वरच्या आखाड्यांनी सुचविलेली कामे येत्या २१ तारखेनंतर जोमाने सुरु होतील, असा मला विश्वास आहे..सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे निमंत्रण कुणाला देणार?: सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे ध्वजारोहण होण्यापूर्वी आपण दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यापासून ते राज्यातील सर्वांनाच निमंत्रित करणार आहोत. एकही व्यक्ती यापासून वंचित राहणार नाही. मागील कुंभमेळा झाल्यानंतर २०२१ मध्ये मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेतली आणि त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल कौतुक केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन हे ज्या ठिकाणी असतील तिथे त्यांची भेट घेतो..तपोवनातील १८०० झाडे तोडली जाणार आहेत, त्याविषयी तुमचे मत काय?: देशात वृक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. पर्यावरणाच्या सानिध्यात रहायला सर्वांना आवडते. त्यामुळे पर्यावरणाची ऱ्हास होणार नाही, असा विकास हवा असतो. तपोवनातील १८०० झाडे तोडली जाणार असतील तर आपण त्याबदल्यात १८ लाख झाडे लावून पर्यावरणाचे संवर्धन करू. या वृक्षांना स्थलांतरित करता येणे शक्य आहे का, याचाही विचार केला पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.