Girish Mahajan : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्ता रुंदीकरण : "जागेचा मोबदला मिळेल," गिरीश महाजन यांचे आश्वासन; अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांकडे

नाशिक: कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी अखेर नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर रस्त्याची पाहणी करत शेतकऱ्यांनी जागेचा व घरांचा मोबदला देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, मुख्य रस्त्याच्या मध्यभागापासून ५० मीटर किंवा २५ मीटर जागा मोकळी करायची, याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गुरुवारी (ता. ६) घेणार असल्याचे मंत्री महाजन यांनी सांगितले..कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर या महत्त्वाच्या रस्त्याचे काम सुरू झाले आहे. मात्र, रस्त्यापेक्षा तीन पटीने जास्त म्हणजेच एका बाजूला ५० मीटर जागा 'एनएमआरडीए' ताब्यात घेत आहे. जागा शेतकऱ्यांच्या नावे राहणार असली तरी, त्यांना या जागेवर बांधकाम करता येणार नाही. .तसेच, सध्या अस्तित्वात असलेले बांधकाम 'एनएमआरडीए'ने पाडले. त्याविरोधात स्थानिकांनी १३ दिवस साखळी उपोषण केले. या उपोषणकर्त्यांची भेट घेत मंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर रस्त्याची पाहणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मंत्री महाजन, 'एनएमआरडीए'चे आयुक्त जलज शर्मा, आमदार सरोज अहिरे, आमदार हिरामण खोसकर, ॲड. तानाजी जायभावे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे, सरपंच दत्तु ढगे, कैलास खांडबहाले यांच्यासह शेतकरी व स्थानिक रहिवासी उपस्थित होते..मंत्री महाजन यांनी पिंपळगाव बहुला भागातील 'एनएमआरडीए'ने पाडलेली घरे, हॉटेल्स, कृषी सेवा केंद्रांची पाहणी केली. रस्त्यापासून थेट ५० मीटरपर्यंतचे बांधकाम पाडल्यामुळे येथील व्यावसायिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ऐन दिवाळीत ही कारवाई झाली आणि नागरिकांना रस्त्यावर यावे लागले..याविषयी स्थानिकांनी आपली नाराजी मंत्री महाजन यांच्यासमोर मांडली. शेतकऱ्यांचा रोष आणि व्यावसायिकांची मागणी यांचा विचार करत मंत्री महाजन यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना फोन लावला. पण, ते दुसऱ्या बैठकीत असल्यामुळे रात्री उशिरा चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ, असे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार एकूण किती जागा सोडायची याविषयी गुरुवारी (ता. ६) निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री महाजनांनी सांगितले..मंत्र्यांनी स्वतः मोजपट्टी लावलीरस्त्याच्या मध्यभागापासून एका बाजूने नेमकी किती जागा सोडायची याविषयी रहिवासी आणि अधिकारी यांच्यात मतभेद आहेत. त्यावर मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतः अधिकाऱ्यांना मोजपट्टी लावण्यास सांगितले. मोजमाप सुरू असताना त्यांनी स्वतः त्याचे निरीक्षण केले. तेव्हा स्थानिकांनी रस्त्याच्या एका बाजूने २७ मीटर जागा मोकळी सोडण्याचा आग्रह धरला. .अधिकारी मात्र ५० मीटर जागेसाठी आग्रही आहेत. या संदर्भातील धोरणात शासनाला बदल करावा लागेल. त्याचा शासन निर्णय जारी झाला, तरच आम्ही ५० मीटर जागेसंदर्भातील नियमांत शिथिलता देऊ शकतो, असे 'एनएमआरडीए'चे आयुक्त जलज शर्मा यांनी यावेळी सांगितले.