Girish Mahajan : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्ता रुंदीकरण : "जागेचा मोबदला मिळेल," गिरीश महाजन यांचे आश्वासन; अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांकडे

Girish Mahajan Inspects Nashik-Trimbakeshwar Road Work Amid Farmer Protests : गिरीश महाजन यांनी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याची पाहणी करत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकल्या. रस्त्याच्या रुंदीवरून सुरू असलेल्या वादात त्यांनी स्वतः मोजपट्टी लावून परिस्थितीची पाहणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी अखेर नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर रस्त्याची पाहणी करत शेतकऱ्यांनी जागेचा व घरांचा मोबदला देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, मुख्य रस्त्याच्या मध्यभागापासून ५० मीटर किंवा २५ मीटर जागा मोकळी करायची, याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गुरुवारी (ता. ६) घेणार असल्याचे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

