नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांसाठी त्र्यंबक रोडवर खादी ग्रामोद्योगच्या जागेवर टेंट सिटी प्रस्तावित आहे. त्र्यंबकेश्वर शहरावरील भार कमी करण्यासाठी जव्हार-मोखाडा व सापुतारा भागात तात्पुरत्या टेंट सिटी उभारण्याबाबत चाचपणी करावी, अशा सूचना राज्याच्या पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी केल्या आहेत. समृद्धी महामार्गाच्या बाजूनेही टेंट सिटीकरिता प्रयत्न करावे, असेही निर्देश यंत्रणांना देण्यात आले..नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी आढावा बैठक घेतली. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीत विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांच्यासह पर्यटन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते..आगामी कुंभमेळ्यामध्ये नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये टेंट सिटी विकसित करण्यात येणार आहे. त्र्यंबक रोडवरील खादी ग्रामोद्योगच्या जागेवरील प्रस्तावित तात्पुरत्या टेंट सिटीला गती देण्याबद्दल सविस्तर चर्चा झाली. वडोदरा एक्स्प्रेस-वे मुळे उत्तर भारतामधून येणारे भाविक याच मार्गाला पसंती देतील. .परिणामी, त्र्यंबकेश्वर परिसरावर ताण वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. हीच बाब लक्षात घेत भाविकांसाठी जव्हार, तसेच मोखाडा (जि. पालघर) येथे टेंट सिटी उभारावी. ही टेंट सिटी उभारताना तेथे आदिवासी संस्कृतीला प्रोत्साहन द्यावे. गुजरातमधून सापुतारामार्गे येणाऱ्या भाविकांसाठी तेथील प्रवेशद्वारावर टेंट सिटी निर्माण करण्याबाबत चाचपणी करावी, अशा सूचना प्रधान सचिवांनी केल्या. कुंभमेळ्यात समृद्धी महामार्ग हा दळणवळणाचा प्रमुख घटक असले. या मार्गालगत तात्पुरती टेंट सिटी निर्माण करण्यासाठी स्थळ पाहणी करावी, असे निर्देश प्रधान सचिव कार्यालयाने दिले..बैठकीतील प्रमुख सूचनाप्रदर्शन केंद्र, पर्यटन आकर्षणे एकाच ठिकाणी असावेत्र्यंबकेश्वरजवळ पर्यटन क्लस्टर विकासाबाबत चर्चाजव्हार, मोखाड्यातील पर्यटनस्थळांचा विकास करावाकुंभ पर्यटन ब्रँडिंगसाठी सामान्य चिन्हे डिझाइन करणारकारागीर, स्वयंसहायता गट, हस्तकलेसाठी कलादालनहोम-स्टेसाठी कर्ज, अन्य सुविधांद्वारे सूक्ष्म उद्योजकतेला समर्थन.