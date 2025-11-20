नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा: त्र्यंबकेश्‍वरवरील ताण कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय; जव्हार, मोखाडा आणि सापुतारा भागात टेंट सिटी उभारण्याचे निर्देश

Key Directives Issued for Tourism Cluster and Branding Development : त्र्यंबकेश्‍वर शहरावरील भार कमी करण्यासाठी जव्हार-मोखाडा व सापुतारा भागात तात्पुरत्या टेंट सिटी उभारण्याबाबत चाचपणी करावी, अशा सूचना राज्याच्या पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी केल्या आहेत.
Kumbh Mela

Kumbh Mela

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांसाठी त्र्यंबक रोडवर खादी ग्रामोद्योगच्या जागेवर टेंट सिटी प्रस्तावित आहे. त्र्यंबकेश्‍वर शहरावरील भार कमी करण्यासाठी जव्हार-मोखाडा व सापुतारा भागात तात्पुरत्या टेंट सिटी उभारण्याबाबत चाचपणी करावी, अशा सूचना राज्याच्या पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी केल्या आहेत. समृद्धी महामार्गाच्या बाजूनेही टेंट सिटीकरिता प्रयत्न करावे, असेही निर्देश यंत्रणांना देण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
trimbakeshwar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com