Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी 'नाशिक परिक्रमा मार्ग' पूर्ण होणार; जिल्हाधिकाऱ्यांचे कामाला गती देण्याचे आदेश

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या नाशिक परिक्रमा मार्गासह अन्य रस्त्यांच्या कामांना संबंधित विभागांनी गती द्यावी. सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी परिक्रमा मार्ग कार्यन्वित करण्यासाठी यंत्रणांनी परस्परांमध्ये समन्वय राखावा. प्रकल्पाच्या भूसंपादनापूर्वी शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांना शासनाची भूमिका समजावून सांगावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या. .जिल्हाधिकारी कार्यालयात नाशिक परिक्रमा मार्गासह अन्य रस्ते कामांची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे प्रकल्प संचालक ब्रिजेश दीक्षित, उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर, राकेश सेपट, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) राजेंद्र वाघ, सार्वजनिक बांधकामचे कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोनवणे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले, की नाशिक परिक्रमा मार्ग शासनाचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या प्रकल्पामुळे नाशिक परिसर विकासाला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी हा प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या मार्गाच्या प्रस्तावित मोजणीसह आवश्यक कामांसाठी मनुष्यबळ आणि अद्ययावत यंत्रसामग्री उपलब्ध करून घ्यावी. .त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. या प्रकल्पासह इतर रस्ते कामांचे भूसंपादन व मोजणीचे सूक्ष्म नियोजन करून चिन्हांकनाचे काम तातडीने पूर्ण करावे, अशा सूचना प्रसाद यांनी केल्या. ब्रिजेश दीक्षित यांनी परिक्रमा मार्गाच्या पूर्णत्वासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली..Nashik Namokar Teerth : नाशिकच्या 'णमोकार तीर्था'चा होणार कायापालट; मुख्यमंत्र्यांकडून ३६ कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी!.भरीव भरपाई : प्रसादपरिक्रमा मार्गासाठी एकीकडे जमीन मोजणी केली जात असताना भूसंपादन विभागाने कृषी व वन विभागाशी समन्वय साधत कार्यवाही सुरू करावी. जेणेकरून भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती मिळून कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी मदत मिळेल, असे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले. या मार्गासाठी भूसंपादनाच्या मोबदल्यात नियमाप्रमाणे भरीव भरपाई देण्यात येईल. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी त्या परिसरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना शासनाची भूमिका समजवून सांगावी, अशाही सूचना प्रसाद यांनी केल्या.