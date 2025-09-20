Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा रस्ते कामांवर संशय; महाजनांच्या आदेशाने २५ अधिकाऱ्यांचे पथक नाशिकमध्ये

नाशिक: दहा वर्षांपूर्वी १८८ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर ४६८ कोटी रुपये खर्च झाला असताना आगामी कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने तयार केलेल्या रस्ते व पुलांच्या बजेटवर २,२९१ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. तब्बल पाचपट खर्च होणार असल्याने कुंभमेळा गिरीश महाजन यांनी आश्चर्य व्यक्त करत रस्ते विकास महामंडळ व राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत तपासणीच्या सूचना दिल्या होत्या. मंत्री महाजन मुंबईत पोचत नाही, तोच २५ अधिकाऱ्यांचे पथक महापालिका मुख्यालयात दाखल झाले..कुंभमेळ्यात शहरातील प्रमुख रस्ते, घाटाकडे जाणारे रस्ते, बाह्य वळण रस्ते विकसित करण्यासाठी महापालिकेने रस्ते व पुलाचा विकास आराखडा पाच हजार कोटींचा आराखडा तयार केला. आराखड्याला मंजुरी मिळाली नसली तरी ९५० कोटींची कामे डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्याच्या सूचना सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने दिल्या आहेत. .महापालिकेच्या रस्ते व पुलांच्या विकास आराखड्यासंदर्भात भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी (ता. १७) महापालिकेत रात्री उशिरापर्यंत झाडाझडती घेतली. त्यात रस्ते कामांसाठी २२९१ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाल्याचे निदर्शनास आले. .त्या वेळी दहा वर्षांपूर्वी १८८ किलोमीटरचे रस्ते ४६८ कोटी रुपयांमध्ये झाले. त्या कामांना दहा वर्षात २२९१ कोटी रुपये का? असा सवाल खुद्द महाजन यांनीच उपस्थित केला. त्यानंतर राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रस्ते विकास महामंडळाने रस्ते कामांसाठी निश्चित केलेल्या दरांची तपासणी करण्याचे आदेश महाजन यांनी दिले..Nashik News : सातपूरमधील कंपनीवर हलगर्जीपणाचा आरोप; मृतदेह गेटवर आणून आंदोलन.लगेच रवानारस्ते विकास महामंडळ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे २५ जणांचे पथक महापालिकेत दाखल झाले. सुरवातीला पथकाला दाद मिळाली नाही. बांधकाम विभागाचे अधिकारी बैठकीत असल्याचे सांगण्यात आले. आयुक्तदेखील बैठकीत असल्याचे कारण देण्यात आले. दुपारी एकच्या सुमारास आलेल्या पथकाने दीड वाजता मुख्यालयातून काढता पाय घेतला. त्या वेळी अतिरिक्त आयुक्तदेखील जागेवर नव्हते. प्रदीप चौधरी मुलाखत घेत होते, तर करिष्मा नायर यांनी दुपारच्या सुटीत निघून गेल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.