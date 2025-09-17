नाशिक

Nashik News : वाहतूक कोंडी सुटणार: नाशिक शहरात नवीन पूल आणि मुख्य रस्त्यांची दुरुस्ती होणार

Administrative Approval for Nashik Kumbh Mela Works : सिंहस्थ २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेच्या रस्ते व पुलांच्या कामांना कुंभमेळा प्राधिकरणाने दिली प्रशासकीय मान्यता.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: कुंभमेळा प्राधिकरणाने महापालिकेच्या रस्ते व पूल विकास कामांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यात ६२.८० कोटींचे पूल तर ९३०.२३ कोटींच्या रस्ते विकासाच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

