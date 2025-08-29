नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये 'मिसिंग लिंक' जोडणार; शेतकऱ्यांशी संवादासाठी १० सल्लागार

TDR Compensation Model to Acquire Land from Farmers : नाशिक कुंभमेळ्यासाठी रस्ता विकास कार्यक्रमांतर्गत ‘मिसिंग लिंक’ जोडणी व रस्ता रुंदीकरणासाठी शेतकऱ्यांना टीडीआर मोबदला देण्याचा महापालिकेचा निर्णय
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचा भाग म्हणून महापालिकेकडून रस्ते विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. मात्र, निधीअभावी संपूर्ण रस्ते विकास अशक्य असल्याने मिसिंग लिंक जोडल्या जाणार आहेत. मिसिंग लिंकचा मोबदला शेतकऱ्यांना टीडीआर स्वरूपात दिला जाणार असून, शेतकऱ्यांशी सुसंवाद व्हावा यासाठी जवळपास दहा सल्लागारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

