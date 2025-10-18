नाशिक

Nashik Kumbh Mela : उत्तम नियोजन! नाशिक कुंभमेळा रस्तेकामांत महापालिकेचे वाचले तब्बल १५० कोटी रुपये

₹930 Crore Road Tenders Announced for Nashik Kumbh Mela : नाशिक महानगरपालिकेने (NMC) आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ९३० कोटी रुपयांच्या रस्तेकामांच्या निविदा काढल्या. ११० ठेकेदारांनी स्पर्धात्मक दर भरल्यामुळे मनपाचे अंदाजे १५० कोटी रुपये वाचले आहेत, अशी माहिती आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेतर्फे ९३० कोटी रुपयांच्या रस्तेकामांच्या निविदा काढण्यात आल्या. अठरा कामांसाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत ११० ठेकेदारांनी स्पर्धात्मक दर भरल्याने त्यातून १५० कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी केला आहे.

