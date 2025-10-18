Nashik Kumbh Mela : उत्तम नियोजन! नाशिक कुंभमेळा रस्तेकामांत महापालिकेचे वाचले तब्बल १५० कोटी रुपये

नाशिक: कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेतर्फे ९३० कोटी रुपयांच्या रस्तेकामांच्या निविदा काढण्यात आल्या. अठरा कामांसाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत ११० ठेकेदारांनी स्पर्धात्मक दर भरल्याने त्यातून १५० कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी केला आहे. .२२ सप्टेंबरला महापालिकेच्या वतीने सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांची एकत्रित निविदा काढण्यात आली. स्पर्धा होण्यासाठी निविदेला मुदतवाढ देण्यात आली. निविदा पूर्व बैठकीत ४३ ठेकेदारांनी हरकती घेतल्या. त्यानंतर तांत्रिक बदल करण्यासाठी तीन ते चार दिवसांचा वेळ गेला. .१७ ऑक्टोबरला निविदा भरण्याची दुपारी तीनला अंतिम मुदत होती. मुदतीत १८ कामांसाठी ११० ठेकेदारांनी निविदा भरल्या. निविदेत राज्यातील मोठ्या कंपन्यांनी सहभाग घेतला. शनिवारी (ता. १८) दुपारी तीन वाजेपर्यंत सर्व निविदा अर्ज डाऊनलोड केल्या जाणार आहे..दरम्यान ९३० कोटींच्या कामामध्ये ११० ठेकेदारांनी स्पर्धात्मकरित्या दर भरल्याने साधारणपणे दीडशे कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता आयुक्त खत्री यांनी व्यक्त केली. गंगापूर रोड बारदान फाटा ते सुला चौक आणि केटीएचएम कॉलेज पुल ते जुना गंगापूर नाका, शरणपूर पोलिस चौकी, चांडक सर्कल ते महामार्ग बस स्टॅन्ड या कामासाठी स्पर्धा झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Maratha Reservation : 'हैदराबाद गॅझेटचा जीआर फसवा आहे का?' मराठा आंदोलकांचा राधाकृष्ण विखे पाटलांना घेराव.९३० कोटी रुपयांच्या रस्ते कामात स्पर्धा झाली असून, त्यातून महापालिकेची अधिक रक्कम बचत झाली आहे. बचतीच्या रकमेतून नवीन प्रकल्प होऊ शकतो.- मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.