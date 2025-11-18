Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळ्यासाठी मोठा निधी! १,२२८ कोटींच्या रस्तेकामांना प्रशासकीय मंजुरी; दुसऱ्या टप्प्यात २९८ कोटींचे ९ रस्ते

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिका हद्दीत ९३० कोटी रुपये किमतीच्या २१ रस्तेकामांना मंजुरी मिळाल्यावर आता सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने दुसऱ्या टप्प्यातील २९८. ५५ कोटींच्या रस्तेकामाला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे..त्यामुळे रस्तेकामाला वेग आल्याचे दिसत असले, तरी दुसरीकडे मात्र महापालिकेने सादर केलेल्या २०३८ कोटींच्या रस्ते कामांपैकी एक हजार २२८ कोटींच्या रस्तेकामाला मंजुरी दिल्याने उर्वरित ८४० कोटी रुपयांच्या रस्तेकामांना कात्री लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे..कुंभमेळ्यासाठी नाशिक महापालिकेने सादर केलेल्या आराखड्यामध्ये २०६८ कोटी रुपये किमतीच्या ६१ रस्त्यांची यादी सादर केली होती. मात्र प्राप्त परिस्थिती लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी रस्ते कामांचे प्राधान्यक्रम ठरवून यादी तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. रस्ते कामांची गरज व नियोजन पोलिसांकडे असल्याने अ, ब व क अशी वर्गवारी करण्याच्या सूचना दिल्या. .त्यानुसार ६१ रस्त्यांची यादी सादर करण्यात आली. त्यातील पहिल्या टप्प्यात २१ रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. २१ रस्ते कामांची एकूण किंमत ९३० कोटी रुपये असून निविदा प्रक्रियेतील या कामांना लवकरच सुरवात होणार आहे. त्यापाठोपाठ आता दुसऱ्या टप्प्यातील नऊ रस्त्यांसाठी २९८.५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे..आता १६ तासांचा प्रवास फक्त ८ तासांत! विदर्भ समुद्री मार्गाने मुंबईशी जोडला जाणार; पर्यटन आणि व्यवसायाला चालना मिळणार, वाचा संपूर्ण प्लॅन.असे आहेत दुसऱ्या टप्प्यातील रस्ते (खर्च कोटी रुपये)नाशिक रोड मालधक्का रोड व रेल्वेस्थानक जोडरस्ते कॉँक्रिटीकरण. (१०.०५)नाशिकरो ड छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक. (११.६५)अमृत मिरवणूक मार्ग. (२५)मुंबई नाका ते त्र्यंबक नाका व्हाइट टॅपिंग. (१४.४३)चांदशी पूल-जेहान सर्कल-एबीबी सर्कल-सिटी सेंटर मॉल डांबरीकरण. (५९.५९)सिटी सेंटर मॉल- इंदिरानगर अंडरपास डांबरीकरण. (१३.१९)टाकळी मलनिस्सारण केंद्र- आरटीओ कार्यालय-पेठ रोड-मखमलाबाद कॉँक्रिटीकरण. (१२९.२३)पिंपळगाव खांब फाटा-वडनेर गेट डांबरीकरण. (१८)पाथर्डी फाटा-पाथर्डी गाव-पिंपळगाव डांबरीकरण. (१७.४१).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.