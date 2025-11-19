Nashik Municipal Corporation : वृक्षतोडीच्या २५० हरकतींचा 'मारा'; साधुग्रामसाठी झाडांवर रेखांकन करताच महापालिका प्रशासनाने घेतली माघार!

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील एकूण कामांपैकी सर्वात महत्त्वाचा भाग असलेल्या साधुग्राम उभारणीसाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाने १ हजार ८२५ झाडांवर रेखांकन करताना हरकती मागविल्याने संतापलेल्या पर्यावरण प्रेमींनी २५० हरकतींचा मारा केल्यानंतर महापालिका प्रशासन बॅकफुटवर आले आहे. आता फक्त दहा वर्षांपेक्षा कमी वय असलेले, बांधकामे बाधित होणारी वृक्ष तोडली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. दरम्यान उद्यान विभागाचे २५० हरकती प्राप्त झाल्या असून सोमवारी (ता. २४) हरकतींवर सुनावणी घेतली जाणार आहे..कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात साधुग्राम उभारले जाते. गेल्या वेळच्या तुलनेत चार पट जागेत साधुग्राम उभारले जाणार आहे. महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या एकूण जागेपैकी ५७ एकर जागेत साधुग्राम उभारण्याची तयारी सुरु झाली आहे. जमीन सपाटीकरण करण्यासाठी साधुग्रामच्या जागेवरील वृक्ष हटविले जाणार आहे. .यासाठी परिसरातील एकूण १ हजार ८२५ वृक्षांवर उद्यान विभागाच्या वतीने रेखांकन करण्यात आल्यानंतर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्यानंतर हरकतींचा अक्षरक्ष: पाऊस पडला. राजकीय पक्षांच्या वतीने देखील हरकती सादर करण्यात आल्या. पर्यावरण प्रेमींनी मोठ्या प्रमाणात हरकती घेताना महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्या भूमिकेवर टीका केला. यातील बहुतांश वृक्षे हेरिटेज वृक्षांच्या क्षमतेचे असल्याने वृक्षतोड करू नये अशी मागणी करण्यात आली..वृक्षतोडींवर हरकतींच्या अनुषंगाने महापालिका प्रशासन बॅकफुटवर आले. महापालिकेच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर यांनी प्रथम वृक्षांचे सर्वेक्षण करून जे वृक्ष बांधकाम बाधित होणार असेल व ज्या वृक्षांचे वय १० वर्षापेक्षा कमी आहे, तसेच छोटे झुडपे आहेत तेच वृक्ष तोडली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. जुन्या वृक्षांचे जतन केले जाणार आहे. दहा वर्षांपेक्षा कमी वयाचे वृक्ष तोडल्यास तितक्या वयाच्या संख्येचे वृक्षारोपण केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले..Karad Politics:'कॉंग्रेसच्या ऋतुराज मोरेंना अर्जांच्या छाननीत फटका', कऱ्हाडला ६८ इच्छुकांचे तर नगराध्यक्षपदाचे पाच अर्ज बाद .जुन्या वृक्षांचे जतन करण्याची महापालिकेची जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडणार. नागरिकांनी वृक्षतोडीच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. वृक्ष वाचवणे, संवर्धन करण्याची महापालिकेची जबाबदारी आहे.- करिष्मा नायर, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.