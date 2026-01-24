Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी नाशिक पोलिसांचा 'हायटेक' प्लॅन; फाशीच्या डोंगरावरून होणार शहरावर वॉच!

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने संदेशवहन क्षमता जलदगतीने व सुरक्षितरीत्या होण्यासाठी पोलिस विभागाने सातपूर विभागात उंचावर असलेल्या फाशीच्या डोंगराची निवड केली आहे. डोंगरावर ०.१८ एकर जागेची मागणी महापालिकेच्या मिळकत विभागाकडे केली आहे. महासभेत प्रस्ताव मंजुरीनंतर पोलिसांकडून या जागेवर कामाला सुरवात केली जाणार आहे..महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने कुंभमेळ्याच्या कामांना गती दिली आहे. शहरात जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांना सुरवात झाली आहे. त्यापूर्वी ऑप्टिकल फायबरचे जाळे निर्माण करण्याचे काम सुरू झाले आहे. मुकणे धरणातून साधुग्रामपर्यंत थेट जलवाहिनी, जलकुंभ उभारण्याचे तसेच विल्होळी येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची कार्यक्षमता वाढविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे..गोदावरी स्वच्छतेसाठी मलजल शुद्धीकरण केंद्राच्या १४७५ कोटींच्या कामांना सुरवात झाली आहे. गोदाघाटावर मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू करण्यात आली आहे. गोदाघाट सुशोभीकरण करण्याचा भाग म्हणून रामकाल पथ साकारला जात आहे. जवळपास १६५ कोटी रुपये खर्च करून प्रकल्प साकारला जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने रिंगरोड तयार करण्यासाठी भूसंपादनाची कारवाई सुरू केली आहे. .धक्कादायक! गणित न आल्याने शिक्षकाकडून चिमुकल्याला अमानुष मारहाण, जिल्हा परिषद शाळेतील प्रकार.पोलिस यंत्रणादेखील कामाला लागली असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या रडार तसेच संदेशवहन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बिनतारी संदेश यंत्रणा उभारण्यासाठी महापालिकेच्या मिळकत विभागाकडे सातपूर विभागातील फाशीच्या डोंगरावरील जागेची तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेतत्त्वावर मागणी करण्यात आली आहे. धोरणात्मक निर्णय असल्याने महासभेवर प्रस्ताव सादर करून मंजुरी घेतली जाणार आहे..उंचीमुळे निवडकुंभमेळ्यात दहा कोटी भाविक, येतील असा अंदाज आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिसांनी तयारी सुरू केली आहे. घाटाकडे येणाऱ्या रस्त्यांची यादी पोलिसांनी महापालिकेला सादर केल्यानंतर रस्ते कामाला सुरवात झाली आहे. गर्दीचे नियोजन करताना बिनतारी संदेश यंत्रणा अधिक कार्यक्षम होण्याच्या दृष्टीने उंचावर बिनतारी संदेश यंत्रणा उभारण्यासाठी सातपूर विभागातील फाशीच्या डोंगराची निवड करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.