Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी नाशिक पोलिसांचा 'हायटेक' प्लॅन; फाशीच्या डोंगरावरून होणार शहरावर वॉच!

Police Seek Land for Wireless Communication System in Nashik : सिंहस्थ कुंभमेळ्यात संदेशवहन व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी सातपूर येथील फाशीच्या डोंगरावर बिनतारी संदेश यंत्रणा उभारण्याची तयारी पोलिस विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने संदेशवहन क्षमता जलदगतीने व सुरक्षितरीत्या होण्यासाठी पोलिस विभागाने सातपूर विभागात उंचावर असलेल्या फाशीच्या डोंगराची निवड केली आहे. डोंगरावर ०.१८ एकर जागेची मागणी महापालिकेच्या मिळकत विभागाकडे केली आहे. महासभेत प्रस्ताव मंजुरीनंतर पोलिसांकडून या जागेवर कामाला सुरवात केली जाणार आहे.

