Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा: स्मार्टसिटीची 'स्मार्ट' तयारी फेल! - रामतीर्थ पाहणीनंतर कंट्रोल रूममध्ये तांत्रिक अडचणी; सचिवांनी सुनावले खडे बोल

Chief Secretary reviews Nashik Smart City preparations : नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या मुख्य सचिव राजेशकुमार यांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी उभारण्यात आलेल्या स्मार्टसिटीच्या सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षाची पाहणी केली, मात्र नेटवर्कमुळे प्रात्यक्षिक अपयशी ठरल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: आगामी सिंहस्थ- कुंभमेळ्यात गर्दी नियंत्रणासाठी स्मार्टसिटीतर्फे उभारण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षाचे प्रात्यक्षिक मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्या समोर अपयशी ठरले. प्रात्यक्षिक सादर करताना कॅमेरे आणि व्हिडिओ सुरू न झाल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

