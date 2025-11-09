Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा: स्मार्टसिटीची 'स्मार्ट' तयारी फेल! - रामतीर्थ पाहणीनंतर कंट्रोल रूममध्ये तांत्रिक अडचणी; सचिवांनी सुनावले खडे बोल

पंचवटी: आगामी सिंहस्थ- कुंभमेळ्यात गर्दी नियंत्रणासाठी स्मार्टसिटीतर्फे उभारण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षाचे प्रात्यक्षिक मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्या समोर अपयशी ठरले. प्रात्यक्षिक सादर करताना कॅमेरे आणि व्हिडिओ सुरू न झाल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. .“सिंहस्थात काही दुर्घटना घडल्यास कंट्रोल रूमकडे इंटरनेटचे नेटवर्क नसेल, तर तुम्ही उत्तर काय द्याल?” असा सवाल त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारत खडे बोल सुनावले. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव राजेशकुमार शनिवारी (ता. ८) नाशिक दौऱ्यावर होते. या दरम्यान त्यांनी स्मार्ट सिटी कार्यालयातील सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षाची पाहणी केली..सिंहस्थाच्या काळात नाशिकमध्ये एकूण तीन हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून पंचवटी विभागीय कार्यालयात त्यांचे नियंत्रण केंद्र असणार आहे. मुख्य सचिवांनी रामतीर्थ परिसरातील पाहणी पूर्ण करून स्मार्ट सिटीच्या कंट्रोल रूमला भेट दिली. .Kolhapur Pune Train : कोल्हापूर-पुणे रेल्वे प्रवास होणार तब्बल १ तास कमी, पुणे-मिरज रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण.त्यावेळी मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांनी एलईडी स्क्रीनवर गर्दी नियंत्रणाचे प्रात्यक्षिक दाखवत प्रकल्पाची माहिती दिली. मात्र, राजेशकुमार यांनी इतर ठिकाणांचे थेट प्रात्यक्षिक दाखविण्यास सांगितले असता संबंधित कॅमेरे आणि व्हिडिओ इंटरनेट नेटवर्क नसल्याने कार्यान्वित होऊ शकले नाहीत. यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त करत तांत्रिक तयारी अधिक काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.