Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थपूर्व वाद! मनपाच्या नोटिसांमुळे साधू-संतांमध्ये अस्वस्थता; तीनही अनी आखाडे एकत्रित तोडगा काढणार

पंचवटी: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेने तपोवन परिसरातील मठ व मंदिरांना आरक्षणासंदर्भात बजावलेल्या नोटिसांमुळे साधू-संतांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ही बाब लक्ष्मीनारायण बडा मंदिराचे महंत रामस्नेहीदास महाराज यांनी दिगंबर अनी आखाड्याचे महामंत्री श्री महंत बलरामदासजी महाराज यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. या प्रकरणावर तीनही अनी आखाड्यांचे प्रमुख महंत एकत्रित चर्चा करून तोडगा काढणार असून, आवश्यकता भासल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे..सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी मनपा प्रशासनाकडून विविध विकासकामे सुरू असून, त्याच अनुषंगाने तपोवनातील मठ-मंदिरांना नोटिसा देण्यात आल्या. यात लक्ष्मीनारायण बडा मंदिर, श्री साक्षी गोपाळ मंदिर, श्री शूर्पणखा मंदिर, श्री पर्णकुटी, तसेच वृद्धाश्रमातील श्रीराम मंदिर यांचा समावेश आहे. या नोटिसांना संबंधित मठ-मंदिरांनी लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदवत प्रत्युत्तर दिले आहे..या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर दिगंबर अनी, निर्मोही अनी व निर्वाणी अनी आखाड्यांच्या प्रमुख महंतांनी एकत्रित भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याची धार्मिक परंपरा, साधू-संतांचे हक्क, तसेच पर्यावरणसंवर्धन या बाबी लक्षात घेऊन प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, अशी ठाम भूमिका आखाड्यांकडून मांडण्यात येणार आहे..यातील काही प्रमुख महंत लवकरच नाशिकमध्ये येऊन मनपा व जिल्हा प्रशासनासोबत बैठक घेणार असून, परस्पर संवादातून सामंजस्याचा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मात्र, तोडगा न निघाल्यास वेळप्रसंगी आंदोलन करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा तयारीला गती! त्र्यंबकेश्वरच्या साधुग्रामचा सविस्तर आराखडा तत्काळ सादर करा: आयुक्त शेखर सिंह.तीनही आखाड्यांची निर्णायक बैठकतीनही अनी आखाड्यांच्या प्रमुख महंतांची लवकरच महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत मंदिर हस्तांतर, तपोवनातील वृक्षतोड, साधुग्राम व्यवस्थापन, तसेच सिंहस्थपूर्व नियोजनातील त्रुटी यावर सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रशासन आणि साधू-संतांमध्ये समन्वय व संवाद आवश्यक असल्याने या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..