Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी नाशिक महापालिका उभारणार एक हजार कोटींचा निधी

First Phase of Development Works Approved by Kumbh Mela Authority : नाशिक महापालिकेने २०२६-२७ कुंभमेळ्यासाठी १ हजार कोटींचा निधी उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे; अर्बन चॅलेंज फंड, हरित रोखे आणि म्युनिसिपल बॉण्डचा समावेश.
नाशिक: कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेकडून स्वखर्चाचा भाग म्हणून शंभर कोटी रुपयांचा अर्बन चॅलेंज फंड उभारला जाणार आहे. प्रत्येकी दोनशे कोटी रुपये हरित रोखे (ग्रीन बॉण्ड) व म्युनिसिपल बॉण्डद्वारे निधी उभारले जाणार आहे. असे एकूण पाचशे कोटींचा फंड बाजारातून तर पाचशे कोटी रुपये महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातून उभारले जाणार आहे. एकूण एक हजार कोटी रुपयांचा निधी कुंभमेळ्यासाठी देण्याची महापालिकेची तयारी आहे. अशी माहिती आयुक्त मनिषा खत्री यांनी दिली.

