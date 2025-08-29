Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी नाशिक महापालिका उभारणार एक हजार कोटींचा निधी

नाशिक: कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेकडून स्वखर्चाचा भाग म्हणून शंभर कोटी रुपयांचा अर्बन चॅलेंज फंड उभारला जाणार आहे. प्रत्येकी दोनशे कोटी रुपये हरित रोखे (ग्रीन बॉण्ड) व म्युनिसिपल बॉण्डद्वारे निधी उभारले जाणार आहे. असे एकूण पाचशे कोटींचा फंड बाजारातून तर पाचशे कोटी रुपये महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातून उभारले जाणार आहे. एकूण एक हजार कोटी रुपयांचा निधी कुंभमेळ्यासाठी देण्याची महापालिकेची तयारी आहे. अशी माहिती आयुक्त मनिषा खत्री यांनी दिली..२०२६-२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वरला कुंभमेळा होणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून विविध सोयी-सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. महापालिकेने १५ हजार कोटींचा सिंहस्थ आराखडा शासनाला सादर केला. संपूर्ण आराखड्याला मंजुरी मिळालेली नाही. विधीमंडळाच्या अधिवेशनात एक हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मान्य केल्या; त्यानंतर जुलैअखेर सिंहस्थ प्राधिकरण समितीने ५१४० कोटी रुपयांच्या अंदाजित रक्कमेपैकी महापालिकेच्या ३२७७.५८ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली. त्यात एकूण निधीपैकी १००४.१२ कोटी रुपये डिसेंबर २०२५ खर्च करावे लागणार आहेत. प्राधिकरणाने मंजूर केलेला निधी पहिल्या टप्प्यातील आहे. एकूण विकास आराखड्यापैकी महापालिकेलादेखील खर्चाचा वाटा उचलावा लागणार आहे. परंतु तो किती याबाबत स्पष्टता नाही..‘यूसीएफ’नुसार असा उभा राहील फंडअर्बन चॅलेंज फंड उभारताना तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाणार आहे. यात शहरांचे विकास केंद्र, शहरांचा सर्जनशील पुनर्विकास आणि पाणी व स्वच्छता या तीन श्रेणीत मूल्यांकन केले जाईल. निवड झाल्यावर शहरांना प्रकल्प खर्चाच्या किमान २५ टक्के निधी उभारता येईल. उर्वरित ७५ टक्के खर्च बॉण्ड, बँक कर्ज किंवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी)द्वारे उभारावा लागेल..दोनशे कोटींचे थेट कर्ज२०१५ च्या कुंभमेळ्यात २५ टक्के खर्च महापालिकेला अदा करावा लागला होता. पहिल्या टप्प्यात ३२७७.५८ कोटी रुपये मंजूर निधीपैकी २५ टक्क्यांनुसार ८१९.५६ कोटी रुपये खर्चाचा भार उचलावा लागणार असल्याचा अंदाज गृहीत धरून त्यानुसार निधी उभारण्याची तयारी महापालिकेच्या वित्त व लेखा विभागाने केली. महापालिकेच्या वाट्याला येणारा खर्च लक्षात घेऊन ४०० कोटींचे कर्जरोखे उभारले जाणार आहे. .२०२४-२५ च्या वार्षिक अंदाजपत्रकात २२५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती; तर चालू आर्थिक वर्षाच्या म्हणजे २०२५-२६ च्या महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. आता निधीचे नव्याने नियोजन करताना ४०० कोटी उभारले जाणार आहेत. यात २०० कोटी रुपये हरित रोखे (ग्रीन बॉण्ड), तर २०० कोटींचे थेट कर्ज काढले जाईल. महापालिकांना नागरी विकासासाठी अर्बन चॅलेंज फंड उभारता येतात. त्यासाठी केंद्र सरकारने एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यातून १०० कोटी रुपयांचा निधी अर्बन चॅलेंज फंडातून उभारला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.