Suresh Bhatewara : कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानमध्ये खळबळ: कार्यवाह सुरेश भटेवरा यांचा राजीनामा अखेर मंजूर!

Suresh Bhatevara’s Resignation Accepted by Kusumagraj Pratishthan Board : नाशिक येथील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचे कार्यवाह आणि विश्वस्त सुरेश भटेवरा यांचा राजीनामा नुकताच मंजूर करण्यात आला असून, अंतर्गत वाद आणि रिक्त पदांच्या नेमणुकांवरून संस्थेमध्ये चर्चा सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचे कार्यवाह सुरेश भटेवरा यांनी ४ ऑक्टोबर रोजी राजीनामा दिला होता. त्यांनी राजीनामा मागे घ्यावा यासाठी बरेच प्रयत्न करण्यात आले; परंतु भटेवरांनी आपल्या निर्णयावर ठाम राहत ११ ऑक्टोबर रोजी विश्वस्त व अध्यक्षांना पुन्हा राजीनामा सादर केला.

