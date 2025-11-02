Suresh Bhatewara : कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानमध्ये खळबळ: कार्यवाह सुरेश भटेवरा यांचा राजीनामा अखेर मंजूर!

नाशिक: कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचे कार्यवाह सुरेश भटेवरा यांनी ४ ऑक्टोबर रोजी राजीनामा दिला होता. त्यांनी राजीनामा मागे घ्यावा यासाठी बरेच प्रयत्न करण्यात आले; परंतु भटेवरांनी आपल्या निर्णयावर ठाम राहत ११ ऑक्टोबर रोजी विश्वस्त व अध्यक्षांना पुन्हा राजीनामा सादर केला. .अखेर, भटेवरांनी वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा दिला असल्याची माहिती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष वसंत आबाजी डहाके यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. तत्पूर्वी, प्रतिष्ठानच्या शनिवारी (ता. १) सायंकाळी झालेल्या विश्वस्त मंडळाच्या अंतर्गत बैठकीत सुरेश भटेवरा यांचा कार्यवाह व विश्वस्त पदाचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला..बैठकीला कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष वसंत आबाजी डहाके, उपाध्यक्ष प्रकाश होळकर, स्मारकाचे अध्यक्ष हेमंत टकले, विश्वस्त सल्लागार ॲड. विलास लोणारी, सहकार्यवाह ॲड. राजेंद्र डोखळे, विश्वस्त सिसिलिया कार्व्हालो, संध्या नरे पवार, डॉ. दिलीप धोंडगे आणि मकरंद हिंगणे उपस्थित होते..रिक्त पदांवर लवकरच नेमणूकभटेवरा यांनी राजीनामा का दिला, याची उत्तरे तेच देऊ शकतील, असे डहाके यांनी स्पष्ट केले. सध्या प्रतिष्ठानमध्ये तीन विश्वस्त पदे रिक्त असल्याने भटेवरा यांनी ज्येष्ठ साहित्यिक उत्तम कांबळे, प्रा. वृंदा भार्गवे, आणि नाट्यलेखक दत्ता पाटील यांची नावे सुचविली होती. डहाके यांनी सांगितले की, विश्वस्तांची नावे सुचविण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. त्यावर सर्वांची मते घेऊनच ती मंजूर केली जातात आणि नंतर शिक्कामोर्तब होतो. .१० तारखेच्या बैठकीत या विषयावर योग्य चर्चा झाली नाही आणि निर्णय बाजूला पडला होता. आता भटेवरांनी राजीनामा दिल्याने विश्वस्त व कार्यवाह पदाची जागा रिक्त झाली आहे. शनिवारी झालेल्या बैठकीत एका व्यक्तीचे नाव निश्चित करण्यात आले असून, संबंधित व्यक्तीची मंजुरी मिळाल्याशिवाय ते नाव लगेच जाहीर करता येणार नसल्याचे डहाके यांनी सांगितले..२० नोव्हेंबरनंतर होणाऱ्या बैठकीत विश्वस्त व कार्यवाहपदी नेमणूक झालेल्या व्यक्तींची नावे जाहीर केली जातील. तोपर्यंत सध्या कार्यरत असलेले सहकार्यवाह ॲड. राजेंद्र डोखळे हे कार्यवाह पदाचा पदभार सांभाळणार आहेत. विश्वस्त सल्लागार या पदाविषयी बोलताना डहाके यांनी स्पष्ट केले की, १९९१ पासून प्रतिष्ठानमध्ये सल्लागार मंडळ कार्यरत आहे आणि कवी कुसुमाग्रजांनी सल्लागार मंडळांना अनेक अधिकार दिले आहेत.सभासदत्व आणि संकेतस्थळ अद्ययावतप्रतिष्ठानचे सध्या साधारण साडेसातशे सभासद आहेत. याव्यतिरिक्त कुणाला सभासद व्हायचे असल्यास सध्या होता येत नाही. याबद्दल लवकरच बैठकीत निर्णय घेतला जाणार असून, प्रतिष्ठानचे संकेतस्थळ देखील लवकरच अद्ययावत होणार असल्याची माहिती उपाध्यक्ष प्रकाश होळकर यांनी दिली. तसेच, शनिवारी झालेल्या बैठकीचा निरोप विश्वस्तांना मागील शनिवारीच देण्यात आला होता, त्यामुळे ही ‘तडकाफडकी’ बैठक नसल्याचे त्यांनी नमूद केले..विश्वस्त सल्लागारांची लुडबूडभटेवरा यांनी विश्वस्त पदांसाठी नावे सुचवण्याकरिता सर्वांना ‘कुरिअर’ ने पत्रे पाठवली होती. सर्वांना पत्रे बघणे शक्य न झाल्याने काहींनी नावे व्हॉट्सॲपवर दिली होती. त्यानुसार बैठकीत भटेवरा यांनी सुचविण्यात आलेली नावे वाचून दाखवली. त्यानंतर, अकरा विश्वस्तांपैकी आठ जणांनी कांबळे, भार्गवे व पाटील या नावांना मंजुरी दिली, तर तीन जणांनी आक्षेप घेतला. .Chandrakant Patil : कोल्हापुरात प्रत्येक मंगळवारी भाजपमध्ये एकाचा प्रवेश होणार, चंद्रकांत दादांची भविष्यवाणी.नावे नाकारण्यामागील कारणे न सांगता ती थेट धुडकावून लावण्यात आल्याने, भटेवरा यांनी राजीनामा दिला असल्याची माहिती एका ज्येष्ठ साहित्यिकांनी सांगितली. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान ही सार्वजनिक संस्था आहे आणि ती सर्व नाशिककरांसाठी खुली असावी, अशी भटेवरांची इच्छा होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.