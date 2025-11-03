Nashik Kusumagraj Pratishthan : कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान वादात! 'सल्लागार' नावाचा उल्लेख नसतानाही 'विश्वस्त सल्लागार' पाठीशी का?

नाशिक: कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानच्या घटनेत विश्र्वस्त मंडळ अशी स्पष्ट शब्दात नोंद असून, त्यात ‘सल्लागार’ नावाचा उल्लेखच नसल्याने विश्र्वस्त सल्लागारांना पाठीशी घातले जात असल्याचा सूर सांस्कृतिक विश्र्वात उमटला आहे..दहा वर्षे विश्र्वस्त म्हणून काम केलेल्या एका माजी विश्र्वस्तांनी निवृत्तीनंतर २००० मध्ये सोयीने ‘विश्र्वस्त सल्लागार’ हे पद निर्माण केल्याची माहिती दिली. शिवाय दोन सल्लागार विश्र्वस्त वर्गमित्र असल्याने एकमेकांना सांभाळत प्रतिष्ठानचा कारभार पुढे हाकण्याचा प्रयत्न केला गेला..तात्यासाहेबांनी केवळ मार्गदर्शन घ्या, असे सांगितले आहे, त्याचा घटनेत कुठेही उल्लेख नाही. १९९५ मध्ये तात्यासाहेबांनी नवीन कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण करण्याकरिता सहाय्यक मंडळ नेमण्याचे सांगितले होते. त्यातून तयार झालेले कार्यकर्ते सहाय्यक मंडळात बारा सदस्य, त्यात हिरीरीने काम करीत होते. .मात्र दोन वर्षांनी ही कल्पनाच बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली. तळागाळातील गावातील कार्यकर्त्यांना पुढे आणा, त्यातून डॉ. श्रीराम लागू यांच्यासारखे सल्लागार, तर बाकी कलाकार नाशिकचे स्थानिकच असतील, असा तात्यासाहेबांचा मानस होता. आत्ताच्या घडीला मात्र स्वत:चा विचार मांडणारी, नवीन काही करू पाहणारी मंडळी सल्लागार विश्र्वस्तांना नको असल्याचे एका माजी विश्र्वस्तांनी सांगितले..‘जनस्थान’च्या रकमेतही वाढ नाहीमराठी साहित्यात वि. स. खांडेकर, कवी कुसुमाग्रज, वि. दा. करंदीकर, भालचंद्र नेमाडे यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाले. महागाईनुसार ज्ञानपीठ पुरस्कारांच्या रकमेतही वाढ होत गेली, पण १९९१ पासून दिल्या जाणाऱ्या जनस्थान पुरस्काराच्या रकमेत आजवर वाढ करण्यात आलेली नाही. संस्थेसाठी लागणारा निधी मिळविण्याकरिता कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. आहे त्यात साजरे करून कुसुमाग्रज स्मारकात सायंकाळी चहावर ताव मारीत गप्पांचा फड रंगत असल्याचे काही सभासदांचे म्हणणे आहे..MSRTC: दिवाळीत एसटीने रोज लाखभर प्रवाशांचा प्रवास; बारा दिवसांत १३.४८ लाख नागरिकांचे लालपरीला प्राधान्य.आदिवासी भागातील कामच बंदतात्यासाहेबांच्या काळात सहा जणांचे पथक आदिवासी भागासाठी काम करीत होते. तेथील मुलांसाठी तात्यासाहेबांना शाळा सुरू करायची होती. त्या भागात काम करण्यासाठी रुग्णवाहिकाही मिळाली होती. ती रुग्णवाहिका पडून राहिल्याने खराब झाली, तरी त्यासाठी कुणी पुढाकार घेतला नाही. १९९३ मध्ये लातूरमध्ये भूकंप झाला, तेव्हा भूकंपग्रस्तांना मदत करण्यासाठी कुणीही मंडळी पुढे आली नाही. सध्या तर प्रतिष्ठानतर्फे आदिवासी भागासाठी कोणतेही काम केले जात नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.