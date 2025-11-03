नाशिक

Nashik Kusumagraj Pratishthan : कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान वादात! 'सल्लागार' नावाचा उल्लेख नसतानाही 'विश्वस्त सल्लागार' पाठीशी का?

Trustee Advisory Role Missing in Kusumagraj Pratishthan Constitution : कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानच्या घटनेत 'विश्वस्त सल्लागार' पदाचा उल्लेख नसतानाही काही माजी विश्वस्तांनी सोयीनुसार हे पद निर्माण केल्याने सांस्कृतिक वर्तुळात नवा वाद निर्माण झाला आहे. प्रतिष्ठानच्या कारभारावर टीका होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानच्या घटनेत विश्र्वस्त मंडळ अशी स्पष्ट शब्दात नोंद असून, त्यात ‘सल्लागार’ नावाचा उल्लेखच नसल्याने विश्र्वस्त सल्लागारांना पाठीशी घातले जात असल्याचा सूर सांस्कृतिक विश्र्वात उमटला आहे.

