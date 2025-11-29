Nashik Kusumagraj Smarak : संतापजनक! कुसुमाग्रज स्मारकात चक्क वर्षश्राद्धाचा कार्यक्रम; तात्यासाहेबांच्या घटनेला हरताळ

नाशिक: गंगापूर रोडवरील कुसुमाग्रज स्मारकातील विशाखा सभागृहात शुक्रवारी (ता. २८) सकाळी चक्क वर्षश्राद्धाचा कार्यक्रम पार पडला. यामुळे तात्यासाहेबांनी लिहिलेल्या मूळ घटनेला हरताळ फासत प्रतिष्ठानमध्ये मनमानी कारभार सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. .तात्यासाहेबांनी १९९० मध्ये लिहिलेल्या मूळ घटनेत प्रतिष्ठानचा उद्देश स्पष्ट करताना गरीब-श्रीमंत, जात-पात, धर्म हा भेद ओलांडून समाज जीवनाची उंची वाढावी या दृष्टिने साहित्य, भाषा, विज्ञान, शिक्षण, वैद्यकीय, नाट्य, संगीत, अन्य कला व सामाजिक कार्य प्रतिष्ठानमध्ये व्हावे, असे नमूद केले आहे, असे असतानाही घटनेतून पळवाट काढत वर्षश्राद्धासारखा दुखवट्याचा कार्यक्रम आता प्रतिष्ठानमध्ये घेतला जात असल्याने साहित्यप्रेमींसह सर्वसामान्यांकडून संताप व्यक्त होत आहे. .शुक्रवारी स्मारकात मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती. एरवी सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. त्यामुळे एवढी गर्दी कशासाठी, असा प्रश्न नागरिकांना पडला. अधिक चौकशी केली असता तेथे वर्षश्राद्धाचा कार्यक्रम सुरू असल्याचे समजल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला..मुळात कोणतीही संस्था संस्थेला प्राप्त होणाऱ्या निधीतून तग धरत असते. पण, त्यासाठी मुख्य उद्दिष्टे बाजूला ठेवत उत्पन्न मिळविण्यासाठी कोणतेही कार्यक्रम घ्यावेत का? त्यातून प्रतिष्ठानची ‘प्रतिष्ठा’ पणाला लागते, त्याचे काय? काही महिन्यांपूर्वी प्रतिष्ठानचे कार्यवाह सुरेश भटेवरा यांनी अंतर्गत वाद व विश्र्वस्त निवडीबाबत झालेल्या वादातून राजीनामा दिल्यानंतर प्रतिष्ठानमधील वाद चव्हाट्यावर आला होता..त्यानंतर मूळ घटनेत विश्र्वस्त मंडळ एवढाच उल्लेख असताना सल्लागार मंडळाबाबत साशंकता निर्माण झाली होती. कवी कुसुमाग्रजांनी प्रतिष्ठानची स्थापना सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य पुढे नेण्यासाठी केली होती. दूरचा दृष्टिकोन ठेवत त्यांनी स्वत: हाताने घटना लिहिली होती. पण, आज प्रतिष्ठानचा कारभार अशा वळणावर येऊन ठेपला आहे, की जिथे वादाची चिन्हे थांबण्याचे नाव घेत नाही..केटरिंग व्यावसायिकच सर्वेसर्वाकुसुमाग्रज स्मारकात कोणताही कार्यक्रम असला तरी केटरिंग व्यावसायिक ठरलेलाच असतो. त्यामुळे केटरिंग व्यावसायिकाकडे आलेल्या कार्यक्रमांच्या ऑर्डर आता स्मारकातच होत असल्याची माहिती प्रतिष्ठानच्या ज्येष्ठ सभासदाने दिली..Viral Video : हेल्मेट न घातल्यामुळे माजी सैनिकाला भररस्त्यात पोलिसांकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; नागरिकांत तीव्र संताप.मला याबाबत कोणतीही कल्पना नाही. कार्यक्रम कुणातर्फे घेण्यात आला, ते बघावे लागेल. कदाचित जागा उपलब्ध करून दिली असेल, प्रतिष्ठानशी त्याचा संबंध नसावा.- वसंत आबाजी डहाके, अध्यक्ष, कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.