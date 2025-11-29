नाशिक

Nashik Kusumagraj Smarak : संतापजनक! कुसुमाग्रज स्मारकात चक्क वर्षश्राद्धाचा कार्यक्रम; तात्यासाहेबांच्या घटनेला हरताळ

Controversy Erupts Over Varshashraddha at Kusumagraj Smarak : नाशिकमधील गंगापूर रोडवरील कुसुमाग्रज स्मारकाचे दृश्य. प्रतिष्ठानच्या विशाखा सभागृहात वर्षश्राद्धाचा कार्यक्रम आयोजित केल्यामुळे साहित्यप्रेमी आणि नागरिकांकडून मूळ घटनेचा भंग केल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
Kusumagraj Smarak

Kusumagraj Smarak

sakal 

दीपिका वाघ
Updated on

नाशिक: गंगापूर रोडवरील कुसुमाग्रज स्मारकातील विशाखा सभागृहात शुक्रवारी (ता. २८) सकाळी चक्क वर्षश्राद्धाचा कार्यक्रम पार पडला. यामुळे तात्यासाहेबांनी लिहिलेल्या मूळ घटनेला हरताळ फासत प्रतिष्ठानमध्ये मनमानी कारभार सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Event
culture
Violation
trust
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com