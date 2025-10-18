Malegaon Accident : मालेगाव: कुसुंबा रस्त्यावर ट्रकची भीषण धडक; तरुणाच्या शरीराचे दोन तुकडे, संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको!

नाशिक

Fatal Collision on Kusumba Road, Malegaon : मालेगाव शहरातील कुसुंबा रस्त्यावरील नायरा पेट्रोलपंपाजवळ ट्रकच्या धडकेत एका ४७ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातामुळे संतप्त नागरिकांनी या जीवघेण्या रस्त्यावरील अवजड वाहतूक बंद करण्याची मागणी करत रास्ता रोको आंदोलन केले.
मालेगाव: शहरातील कुसुंबा रस्त्यावरील नायरा पेट्रोलपंपाजवळ ट्रकने जबर धडक दिल्याने ४७ वर्षीय तरुणाच्या शरीराचे दोन तुकडे होऊन जागीच मृत्यू झाला. कुसुंबा रस्त्यावरील अपघात पाहून संतप्त नागरिकांनी काही काळ रास्ता रोको आंदोलन केले. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी नागरिकांची समजूत काढल्यावर नागरिकांनी रास्ता रोको आंदोलन मागे घेतले.

