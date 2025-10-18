Malegaon Accident : मालेगाव: कुसुंबा रस्त्यावर ट्रकची भीषण धडक; तरुणाच्या शरीराचे दोन तुकडे, संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको!

मालेगाव: शहरातील कुसुंबा रस्त्यावरील नायरा पेट्रोलपंपाजवळ ट्रकने जबर धडक दिल्याने ४७ वर्षीय तरुणाच्या शरीराचे दोन तुकडे होऊन जागीच मृत्यू झाला. कुसुंबा रस्त्यावरील अपघात पाहून संतप्त नागरिकांनी काही काळ रास्ता रोको आंदोलन केले. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी नागरिकांची समजूत काढल्यावर नागरिकांनी रास्ता रोको आंदोलन मागे घेतले..येथील कुसुंबा रस्त्यावरील नायरा पेट्रोलपंपाजवळ जितेंद्र शिवराम आहिरे (वय ४७, रा. प्रेरणा सोसायटी कॅम्प) दुचाकी (एमएच ४१, बीबी ४१०६)ने नवीन बसस्थानकाकडे जात असताना ट्रक (जीजे २७, पीजी ०११३)ने त्यांना जबर धडक दिली. जितेंद्र पुढील चाकात आल्याने त्यांच्या शरीराचे दोन तुकडे होऊन त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताची तीव्रता गंभीर स्वरूपाची होती..संतप्त नागरिकांनी येथील कुसुंबा रस्त्यावर काही काळ रास्ता रोको आंदोलन करून शहरातून येणाऱ्या ट्रकना आळा घालावा, अशी मागणी पोलिस प्रशासन व आयुक्तांकडे केली आहे. ट्रकचालक राजेंद्र सिंग याच्याविरोधात रमजानपुरा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे..नवकिरण ते करीम नाक्यापर्यंत शेकडो खड्डेयेथील कुसुंबा रस्त्यावरील नवकिरण ते करीम नाक्यापर्यंत शेकडो खड्डे पडले आहेत. महापालिका प्रशासन खड्डे बुजवत नाही. त्यामुळे ट्रक चालविताना चार तो पाच फूट खड्ड्यात जातो. येथील खड्डे बुजवून येथे कायमस्वरूपी वाहने बंद करावीत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शफीक शेख, फारूख शेख, एजाज अन्सारी आदींनी केली आहे.. Beed News: शेतकरी कुटुंबीयास मारहाण करून सोन्या चांदीसह पावणे सहा लाखांचा ऐवज केला लंपास,गेवराईच्या सुशी गावातील घटना!.चार वर्षांत अनेक अपघातयेथील कुसुंबा रस्ता तयार होऊन सुमारे चार वर्षे झाली आहेत. या रस्त्यावर चार वर्षांत सुमारे १५ अपघात झाले असून, यात निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. हा रस्ता कुसुंबामार्गे गुजरात महामार्गाला जोडला आहे. येथे गुजरातला जाणारी अवजड वाहने जातात. येथून ट्रकचालकांना टोल कमी लागत असून, वेळ वाचतो. त्यामुळे ट्रकचालक या मार्गाने जातात. येथून काही महिन्यांपूर्वी पूर्ण वाहतूक बंद करण्यात आली होती. परंतु पुन्हा जैसे थे झाले आहे. रमजानपुरा व तालुका पोलिसांनी वाहने सोडू नयेत, अशी मागणीदेखील नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.