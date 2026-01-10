Ladki Bahin Yojana: मुलं म्हणतील, आई-वडिलांनी पैसे घेऊन मत विकले... राज ठाकरेंनी सांगितलं लाडकी बहीण योजनेच्या 1500 रुपयांचं गणित?

नाशिक : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी शुक्रवारी नाशिकमध्ये झालेल्या सभेत महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली. उद्धव ठाकरेंसोबत झालेल्या या सभेत त्यांनी सरकारच्या योजना आणि विकासकामांवर प्रश्न उपस्थित केले. विशेषतः महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या १५०० रुपयांच्या रकमेचे गणित मांडत ते म्हणाले की, वाढत्या महागाईत ही रक्कम केवळ १५ दिवस पुरते. घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत १००० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, अशा परिस्थितीत महिलांना मिळणारे हे पैसे कसे पुरेशे ठरू शकतात? सरकार जाती आणि धर्माच्या आधारावर लोकांना फसवून मते मागत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..अल्पकालीन लाभांमुळे पुढच्या पिढ्यांचे भविष्य धोक्यातराज ठाकरेंनी या योजनेच्या आधारे मतदारांना सावधान केले की, अशा अल्पकालीन लाभांमुळे पुढच्या पिढ्यांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते. ते म्हणाले, तुम्ही या पैशांच्या मोहात पडून महायुतीला मत दिलात तर तुमची मुले उद्या म्हणतील की, आमच्या विकासाचा विचार कोणीच केला नाही. शहरातील प्रगती थांबली, कारण आई-वडिलांनी पैसे घेऊन मत विकले. परिणामी, आमचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. अशा योजना केवळ निवडणुकीपुरत्या असून, दीर्घकालीन विकासाला मारक ठरतात, असे ते म्हणाले..१५ कोटी रुपयांची ऑफरत्यांनी चार वर्षांपूर्वी अपेक्षित असलेल्या निवडणुका का रखडल्या, याबाबतही शंका व्यक्त केली. कल्याण-डोंबिवली भागात एकाच घरातील तीन उमेदवारांना १५ कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आल्याचा दावा करत ते म्हणाले, असे प्रकार कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीला अपमानास्पद ठरतात. १९५२ साली जनसंघ म्हणून सुरू झालेल्या पक्षाला २०२६ मध्ये उमेदवारांसाठी भाड्याने लोक आणावे लागत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तीला उमेदवारी देणे म्हणजे वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा अवमान आहे, असेही ते म्हणाले..Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींची संक्रांत होणार गोड! ४ दिवसात जमा होणार ३ हजार... अधिकृत घोषणा!.एकही झाड न तोडता यशस्वी आयोजनराज ठाकरेंनी मनसेच्या २०१२ ते २०१७ या सत्ताकाळातील कामगिरीचा उल्लेख करत सरकारला आव्हान दिले. ते म्हणाले, २०१२ मध्ये कुंभमेळा असतानाही आम्ही सर्व पक्षांना सोबत घेऊन एकही झाड न तोडता यशस्वी आयोजन केले. मुकणे धरणापासून पाइपलाइन आणून नाशिकचा पाणीप्रश्न पुढील ५० वर्षांसाठी सोडवला. उद्योगपतींकडून निधी आणून विकासकामे केली. कचरा व्यवस्थापनासाठी जीपीएस आधारित घंटागाड्या आणि आधुनिक घनकचरा प्रकल्प सुरू केले. रतन टाटांसारख्या उद्योगपतींच्या सहकार्याने बोटॅनिकल गार्डन उभारले, पण आता ते सर्व उद्ध्वस्त झाले आहे..नाशिकमध्ये उच्च दर्जाचे रस्ते बांधलेगोदावरी काठावरील गोदा पार्क आणि बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाने उभारलेले संग्रहालयही आम्ही सुरू केले, परंतु ते आता नष्ट करण्यात आले आहेत. नाशिकमध्ये उच्च दर्जाचे रस्ते बांधले. महापालिकेवर असलेले ७०० कोटींचे कर्ज फेडून तिला कर्जमुक्त केले. विशेष म्हणजे, या पाच वर्षांच्या काळात एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही, असे ते म्हणाले..विकास झाला नाही कारण वडिलांनी स्वतःला विकलेदेवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनांचीही त्यांनी आठवण करून दिली. नाशिक निओ मेट्रो, आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, द्वारका-नाशिक उड्डाणपूल, रिंग रोड, नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे आणि इगतपुरीतील आदिवासी क्रिडा प्रबोधिनी ही कामे पूर्ण झाली नाहीत. यामुळे पुढची पिढी म्हणेल की, आमचा विकास झाला नाही कारण वडिलांनी स्वतःला विकले. २०१२-२०१७ मध्ये इतके लोक आणि प्रकल्प नाशिकमध्ये आणले, तरीही पराभव झाला आणि ते खूप दुखद होते, असे राज ठाकरेंनी सांगितले.शेवटी, ते म्हणाले की, छोट्या-मोठ्या प्रलोभनांना बळी पडून मतदान करू नका. शहराचा विकास हवा असेल तर शिवशक्तीच्या मागे उभे राहा. १६ जानेवारीला नाशिकमध्ये शिवसेना आणि मनसेच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या १०० असावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहिण योजनेबाबत मोठी अपडेट ! ४० लाख लाभार्थी अपात्र ठरणार? महिला व बालकल्याण विभागाकडून संकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.