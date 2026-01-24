नाशिक

Lakhpati Didi scheme : नाशिकच्या लेकींची गरुडझेप! अडीच लाख महिला झाल्या 'लखपती दीदी'; राज्यात नाशिक जिल्हा अव्वल

Nashik Tops in Lakhpati Didi Initiative : नाशिक जिल्ह्यातील बचत गटांशी जोडलेल्या महिलांनी विविध घरगुती व लघुउद्योगातून वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपये ओलांडल्याने ‘लखपती दीदी’ उपक्रमात जिल्ह्याने राज्यात अव्वल स्थान मिळवले आहे.
Lakhpati Didi scheme

Lakhpati Didi scheme

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: ग्रामीण भागातील महिलांना उत्पन्नाचे साधन मिळवून देणाऱ्या बचत गटाच्या माध्यमातून जोडल्या गेलेल्या तब्बल अडीच लाख महिलांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखावर पोहोचले आहे. त्यांच्यामुळे नाशिक जिल्ह्याने ‘लखपती दीदी’ उपक्रमात अव्वल स्थानी झेप घेतली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
women
Development
Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin Scheme

Related Stories

No stories found.