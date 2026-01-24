Lakhpati Didi scheme : नाशिकच्या लेकींची गरुडझेप! अडीच लाख महिला झाल्या 'लखपती दीदी'; राज्यात नाशिक जिल्हा अव्वल

नाशिक: ग्रामीण भागातील महिलांना उत्पन्नाचे साधन मिळवून देणाऱ्या बचत गटाच्या माध्यमातून जोडल्या गेलेल्या तब्बल अडीच लाख महिलांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखावर पोहोचले आहे. त्यांच्यामुळे नाशिक जिल्ह्याने ‘लखपती दीदी’ उपक्रमात अव्वल स्थानी झेप घेतली आहे. .महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयामार्फत ‘लखपती दीदी’ हा उपक्रम राबविला जातो. जिल्ह्यात २६ हजारांवर बचत गट, १४०० ग्रामसंघ स्थापन झाले. तसेच सध्या पाच लाखांवर महिला या बचतगटांशी जोडल्या गेल्या आहेत. या महिला घरगुती उद्योग, शिलाई मशिन, शेळीपालन, मसाला उद्योग, पापड उद्योग करतात. .येवल्याचा पाटीलकी ब्रँड, निफाडचा गोल्डन ड्रॉप, पेठ - त्र्यंबकेश्वरचा ईट वाईजली तर सिन्नरचा हँडक्राफ्ट वंडर्स ब्रँड यांसारख्या विविध ब्रँड्सच्या माध्यमातून हा उपक्रम सुरु आहे. लखपती दीदी उपक्रमांतर्गत नाशिक जिल्ह्याला दोन लाख ५८ हजारांचा लक्षांक दिला. त्यापैकी अडीच लाख महिला या लखपती दीदी झाल्याने नाशिक राज्यात अव्वलस्थानी पोहोचला आहे. नाशिक व यवतमाळ येथील लखपती दीदींची केंद्र शासनाने दखल घेतली आहे..Republic Day 2026: यंदा प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ऑफिस अन् शाळा सजवा इको-फ्रेंडली पद्धतीने आणि द्या नवा लुक.‘उमेद मार्ट’ची संकल्पनाजिल्ह्यातील महिला बचतगटातून विविध वस्तू निर्मिती करण्याचे काम करत आहे. त्यात हस्तकला, पैठणी वस्तू, वारली व स्क्रीन प्रिंटिंग, लोणचे, पापड,ज्वेलरी, मसाले, नागलीपासूनचे विविध पदार्थ, बांबूच्या वस्तू, खाद्य पदार्थ आदींचा समावेश आहे. उद्योग उभारणीनंतर त्यांची विक्री करण्यासाठी ‘उमेद मार्ट’ ही संकल्पना विकसित करण्यात आलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.