Nashik News: नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला लाखो पावांची विक्री! सरत्या वर्षाला निरोप देताना मालेगावला सणाचे वातावरण

मालेगाव : सरत्या वर्षाला निरोप देताना येथे बेकरी व पाव विक्रीची दुकाने हाऊसफुल्ल झाली. शहरासह ग्रामीण भागात गल्ली मोहल्ल्यातून पावविक्रीच्या हातगाड्या फिरत होत्या. त्यामुळे पावच्या विक्रीत दुप्पटीने वाढ झाली.

सरत्या वर्षाला निरोप देताना सणासुदीसारखे वातावरण होते. दिवसभर मटण, चिकनच्या दुकानांवर ग्राहकांची खरेदीसाठी गर्दी होती.

नवीन वर्षाच्या आनंद घेण्यासाठी अनेक जण कुटूंबियांना सोबत हॉटेल, कॉलेज मैदान यासह विविध ठिकाणी आनंद घेत आहे. यातच रविवारची सुट्टी लागून आल्याने सर्वांचाच आनंद द्विगुणित झाला आहे. (Lakhs of Pav ladi sold on New Years eve festive atmosphere in Malegaon while bidding farewell to new year Nashik News)