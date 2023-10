सिन्नर : मराठा आरक्षणाचे संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांची नाशिक जिल्ह्यातील पहिली सभा सकल मराठा समाज व छावा मराठा संघटनेतर्फे पांगरी येथे रविवारी (ता. ८ ) दुपारी चारला होणार आहे.

लाखोच्या वर समाजबांधव सभेला उपस्थित राहतील, असा दावा छावा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विलास पांगारकर यांनी केला. जरांगे-पाटील मराठा आरक्षणासंदर्भातील भूमिका मांडून मार्गदर्शन करणार असल्याचे ते म्हणाले. (Lakhs of people will come for Jarange Patil Sabha first meeting of district will be held on Sunday at pangri nashik)

येथील शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पांगरी येथे संत हरिबाबा मंदिरासमोर सिन्नर-शिर्डी मार्गावर बंद असलेल्या उड्डाणपुलाच्या मोकळ्या जागेत ही सभा होणार आहे.

माजी नगराध्यक्ष विठ्ठलराजे उगले, बाजार समितीचे माजी सभापती रमेश पांगारकर, महामित्र परिवाराचे दत्ता वायचळे, निवृत्त प्रा. राजाराम मुंगसे, नामदेव कोतवाल, जगदीश पांगारकर, संपत पगार, मयूर पांगारकर, कैलास दातीर, विठ्ठल जपे, हरिभाऊ तांबे, सुभाष पगार, दत्तू पवार, भाऊसाहेब शिंदे, वामनराव पवार आदी उपस्थित होते.

नाशिक जिल्ह्यात कुणबीचे दाखले मिळतात. मात्र, ते सरसकट मिळावेत, ही आमची मागणी आहे. यासंदर्भात जरांगे-पाटील मार्गदर्शन करणार आहेत. जरांगे-पाटलांना अनेक गावातून पाठिंबा मिळाला आहे.

पाठिंबा म्हणून राज्यात अनेक ठिकाणी साखळी उपोषण सुरू आहेत. पांगरी येथे सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाला ८० हजारापर्यंत नागरिकांनी भेट दिल्या आहेत. त्यामुळे लाखोच्या वर लोक पांगरी येथे सभेसाठी नक्कीच येणार, असे पांगारकर यांनी सांगितले.

तालुक्यातील बहुतांश गावांमध्ये नियोजन बैठका झाल्या असून, समाजबांधवांनी पदरमोड करून सभेला उपस्थित राहणार आहेत, असे दत्ता वायचळे यांनी सांगितले.

समाजातील दानशूर व्यक्तींनी सभेत पाणी व आवश्यक सेवांसाठी पुढाकार घेतला असल्याचे प्रा. मुंगसे यांनी सांगितले. उत्स्फूर्तपणे नागरिक सभेला उपस्थित राहणार असून, तालुक्यातील जवळपास ५० गावांमध्ये नियोजन बैठका घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

पार्किंग व्यवस्था

संत हरिबाबा मंदिर पटांगण, मिठसागरे रोड कॉर्नर, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक शाळा, महादेव मंदिर, वावीकडून येणाऱ्या मार्गावर मोकळ्या जागेत, अशा सहा ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

निफाड बाजूकडून येणाऱ्या नागरिकांसाठी मिठसागरे रोड कॉर्नर, वावीकडून येणाऱ्या वाहनांसाठी गावाबाहेर, सिन्नरकडून येणाऱ्या वाहनांसाठी हरिबाबा मंदिर, माध्यमिक विद्यालयात पार्किंगची व्यवस्था आहे. प्राथमिक शाळेत दुचाकींना स्वतंत्र पार्किंग असेल.