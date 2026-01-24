Nashik Farmers Protest : नाशिकमध्ये 'लाल तुफान' धडकणार! किसान सभेच्या मोर्चाने मुंबईकडे कूच

नाशिक: वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, वनजमीन व गायरानधारकांना स्वतंत्र सातबारा उतारे, शिक्षणाचे खासगीकरण थांबवणे आणि पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी स्थानिकांना देण्याच्या मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेचा ‘लाल तुफान’ शनिवारी (ता. २४) नाशिक शहरात धडकणार आहे. दिंडोरी, पेठ व सुरगाणा येथून पायी निघालेले हजारो मोर्चेकरी शहरात दाखल होणार असल्याने वाहतूकव्यवस्थेवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे..सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त शहरातील त्र्यंबकेश्वर रोड, गंगापूर रोड, द्वारका, इंदिरानगर, पंचवटी आदी भागातील रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. मुख्य रस्त्याची कामे प्रगतिपथावर असल्याने जवळपास १६ ठिकाणची वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविली आहे. वाहनधारकांना याविषयी माहिती नसल्यामुळे नेहमीच्याच मार्गाचा अवलंब करतात. .परिणामी, प्रचंड वाहतूक कोंडी होते आणि वाहनचालकांना तासनतास एकाच ठिकाणी उभे राहावे लागते. त्यात आता अखिल भारतीय किसान सभेचा मोर्चा नाशिक शहरातून मुंबईकडे जाणार असल्याचे मोर्चेकऱ्यांनी सांगितले. शुक्रवारी (ता. २३) सकाळी हा मोर्चा दिंडोरी येथील संस्कृती लॉन्सपासून निघाला..शनिवारी सायंकाळपर्यंत हा मोर्चा शहरात दाखल होईल, असा अंदाज आहे. मोर्चेकरी मोठ्या प्रमाणात असल्याने ज्या मार्गावरून ते चालतात तिकडची वाहतूक बंद करावी लागते. त्यामुळे वाहतुकीचे नियोजन करताना पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडण्याची शक्यता आहे..चार मार्गांनी ५० हजार मोर्चेकरी जमणारनाशिकमार्गे मुंबईला जात असलेल्या ‘लाल तुफाना’त पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, चांदवड, नांदगाव व त्र्यंबकेश्वर येथील आदिवासी समाजबांधव सहभागी झाले आहेत. दिंडोरीतून शुक्रवारी निघालेला मोर्चा अक्राळे फाट्यापर्यंत पोहोचला आहे. शनिवारी हा मोर्चा म्हसरूळला पोहोचेल. तसेच पेठकडून येणारे मोर्चेकरी चाचडगाव टोलनाक्यापर्यंत येऊन पोहोचले. .Sports Teachers Shortage : शाळांत खेळ हरवत चालले, विद्यार्थ्यांचं आरोग्य धोक्यात; क्रीडा शिक्षक नसण्याचा फटका.चांदवड आणि नांदगावचे काही मोर्चेकरी हे पिंपळगावच्या पुढे निघाले आहेत. तर त्र्यंबकेश्वरच्या मोर्चेकऱ्यांनी शुक्रवारी त्र्यंबकेश्वरमध्ये निदर्शने केली. चार भागातून येणारे किसान सभेचे मोर्चेकरी नाशिक शहरात एकत्र येतील आणि रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरून मुंबईकडे कूच करतील, अशी माहिती किसान सभेचे इंद्रजित गावित यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.