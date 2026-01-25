Farmers Protest

Nashik Farmers Protest : नाशिकमध्ये धडकले ‘लाल तुफान’; वनहक्क आणि पाणीप्रश्नासाठी हजारो शेतकरी एकवटले!

Lal Tufan March Enters Nashik City : प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पायी निघालेला अखिल भारतीय किसान सभेचा ‘लाल तुफान’ मोर्चा शनिवारी रात्री नाशिक शहराच्या हद्दीत धडकला आहे.
पंचवटी: शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पायी निघालेला अखिल भारतीय किसान सभेचा ‘लाल तुफान’ मोर्चा शनिवारी (ता. २४) रात्री नाशिक शहराच्या हद्दीत धडकला आहे. घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता. म्हसरूळ येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठासमोरील वन विभागाच्या परिसरात त्यांनी मुक्काम ठोकला आहे. मोठ्या प्रमाणात वाहने मोकळ्या जागेत उभी राहिली आहेत. रात्री उशिरापर्यंत मोर्चेकरी पोहोचतच होते.

