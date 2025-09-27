Wani News : सप्तशृंगगडावर ललिता पंचमीचा उत्सव; भक्तांचा जयघोष दुमदुमल

वणी: ‘पंचमीचे दिवशी व्रत ते उपांगललिता हो... अर्ध्यपाद्य पूजने तुजला भवानी स्तविती हो...’ या आरतीच्या स्वरांनी शुक्रवारी (ता. २६) सप्तशृंगगड दुमदुमून गेला. नवरात्रोत्सवातील पाचव्या दिवशी ललिता पंचमीचे व्रत साजरे करण्यात आले. तिथीनुसार दोन दिवस पंचमी मानली जाणार असल्याने गडावर भाविकांच्या गर्दीत लक्षणीय वाढ झाली..राज्याच्या कानाकोपऱ्यातूनच नव्हे, तर राज्याबाहेरूनही आलेल्या भाविकांनी देवीच्या दर्शनासाठी गड गाठला. सकाळी झालेल्या पावसामुळे थोडीफार गैरसोय झाली, तरीही देवीप्रेमाने ओथंबलेले जथे भक्तिगीतांच्या तालावर ‘जय माता दी’च्या घोषात पुढे सरकत होते. देवीच्या गाभाऱ्याचे शुक्रवारी नारिंगी व पिवळ्या झेंडूच्या फुलांनी सजलेले रूप विशेष आकर्षण ठरत होते..शुक्रवारी सकाळी नाशिक ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगी पाटील, तसेच सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्टचे विश्वस्त अॅड. दीपक पाटोदकर व स्मिता पाटोदकर यांनी सपत्नीक पंचामृत महापूजा केली. प्रशासन व ट्रस्टच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी भाविकांच्या सोयीसाठी मार्ग, निवास व वाहतूक व्यवस्थेवर विशेष लक्ष केंद्रित केले असून, नांदुरी- सप्तशृंगगड मार्गावर दर दहा मिनिटांनी बससेवा सुरू आहे. दरम्यान, सप्तमीच्या दिवशी सोमवारी (ता. २९) हजारो भाविक पदयात्रा करून गडावर दाखल होणार आहेत..Top 10 Car : यंदा नवरात्रीला नवी गाडी घ्यायचा विचार करताय? 'या' 10 आहेत स्वस्तात मस्त कार, कमी खर्चात जास्त मायलेज.ललिता पंचमीचे महत्त्वललिता देवी ही दहा महाविद्यांपैकी एक मानली जाते. नवरात्राच्या पाचव्या दिवशी उपांग ललिता व्रत केले जाते. या दिवशी हजारो महिला भाविक आरोग्य, सुख-समृद्धीसाठी देवीला साकडे घालतात. ललिता पंचमीला कोहळा पंचमी असेही म्हणतात. या दिवशी महालक्ष्मीने कोल्हासुराचा वध केल्याची आख्यायिका आहे. त्यामुळे देवीच्या विविध धार्मिक स्थळांवर कोहळा फोडून प्रतीकात्मक बळी (कुष्मांड बळी) दिला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.