Wani News : सप्तशृंगगडावर ललिता पंचमीचा उत्सव; भक्तांचा जयघोष दुमदुमल

Lalita Panchami Celebrations at Saptashrungi : नवरात्रोत्सवातील ललिता पंचमीच्या निमित्ताने, नारिंगी आणि पिवळ्या झेंडूच्या फुलांनी आकर्षकपणे सजलेला सप्तशृंग निवासिनी देवीचा गाभारा. दर्शनासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
वणी: ‘पंचमीचे दिवशी व्रत ते उपांगललिता हो... अर्ध्यपाद्य पूजने तुजला भवानी स्तविती हो...’ या आरतीच्या स्वरांनी शुक्रवारी (ता. २६) सप्तशृंगगड दुमदुमून गेला. नवरात्रोत्सवातील पाचव्या दिवशी ललिता पंचमीचे व्रत साजरे करण्यात आले. तिथीनुसार दोन दिवस पंचमी मानली जाणार असल्याने गडावर भाविकांच्या गर्दीत लक्षणीय वाढ झाली.

