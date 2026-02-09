Nashik Crime : नाशिक पोलिसांची मोठी कारवाई; जमीन फसवणूक प्रकरणातील फरार आरोपीला ९ वर्षांनंतर बेड्या!

नाशिक: बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन व्यवहारात फसवणूक करून गेल्या तब्बल नऊ वर्षांपासून फरार असलेल्या संशयिताला अखेर नाशिक शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने अटक केली आहे. संदीप दिनकर खांगळ (वय ४५, रा. राधाई को-ऑप. सोसायटी, अशोकनगर, सातपूर) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे..पिंपळगाव बहुला शिवारातील गट क्रमांक १९४ मधील भूखंड क्रमांक १६ या जमिनीच्या व्यवहारात संदीप खांगळ व त्याच्या साथीदारांनी संगनमताने बनावट पॅनकार्ड, आधारकार्ड तसेच बनावट दस्तऐवज तयार करून फिर्यादी महिलेची आर्थिक फसवणूक केल्याचा गुन्हा नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात दाखल होता. .या गुन्ह्यातील संशयित गेल्या नऊ वर्षांपासून फरार होता. त्याच्या शोधासाठी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण आणि साहाय्यक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार गुन्हे शाखा युनिट-२ च्या पथकाने गोपनीय माहितीच्या आधारे सातपूर येथील अशोक नगर परिसरात सापळा रचून आरोपीस अटक केली..Yavatmal Crime: विद्यार्थिनीवर मुख्याध्यापकाकडून अत्याचार; आरोपी अटकेत, घाटंजी तालुक्यातील शिक्षणक्षेत्र हादरले .अटक केल्यानंतर आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली असून, पुढील कारवाईसाठी त्याला नाशिक रोड पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. सदरची कारवाई युनिट दोनचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत तोडकर, उपनिरीक्षक मनोहर शिंदे, चंद्रकांत गवळी, वाल्मीक चव्हाण, पोलिस अंमलदार महेश खांबळे, सुनील खैरनार आदींच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.