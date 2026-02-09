नाशिक

Nashik Crime : नाशिक पोलिसांची मोठी कारवाई; जमीन फसवणूक प्रकरणातील फरार आरोपीला ९ वर्षांनंतर बेड्या!

Absconding Land Fraud Accused Arrested After 9 Years : जमीन व्यवहारात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फसवणूक करून नऊ वर्षांपासून फरार असलेल्या आरोपीला नाशिक शहर गुन्हे शाखेने सातपूर परिसरातून अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन व्यवहारात फसवणूक करून गेल्या तब्बल नऊ वर्षांपासून फरार असलेल्या संशयिताला अखेर नाशिक शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने अटक केली आहे. संदीप दिनकर खांगळ (वय ४५, रा. राधाई को-ऑप. सोसायटी, अशोकनगर, सातपूर) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे.

