Crime Prakash Londhe : नाशिकमध्ये लोंढे कुटुंबाच्या 'काळ्या साम्राज्या'वर पोलिसांचा फास! खंडणी, जमीन बळकावण्यासह २२ दिवसांत सात गुन्हे दाखल

Builder and gang accused of land grabbing using fake documents : नाशिकमध्ये बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे महिरावणी येथील जमीन बळकावून, ती परत देण्यासाठी आणि न्यायालयात दाखल केलेला दावा मागे घेण्यासाठी ७५ लाखांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक ईश्वरभाई मावाणी, प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे, भूषण लोंढे यांच्यासह इतर चार आरोपींवर गुन्हा दाखल.
नाशिक: महिरावणी येथे बनावट दस्तऐवजाच्या आधारे अनधिकृतरीत्या कब्जा करून जमीन बळकावली. जमीन परत देण्यासाठी आणि न्यायालयात दाखल दावा मागे घेण्यासाठी ७५ लाखांची मागणी केली. तसेच, ठार करण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक ईश्‍वरभाई मावाणी याच्यासह प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे, भूषण लोंढे, दीपक मटाले, गणेश चव्हाण यांच्याविरोधात खंडणीसह ठार करण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गंगापूर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

