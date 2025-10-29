Crime Prakash Londhe : नाशिकमध्ये लोंढे कुटुंबाच्या 'काळ्या साम्राज्या'वर पोलिसांचा फास! खंडणी, जमीन बळकावण्यासह २२ दिवसांत सात गुन्हे दाखल

नाशिक: महिरावणी येथे बनावट दस्तऐवजाच्या आधारे अनधिकृतरीत्या कब्जा करून जमीन बळकावली. जमीन परत देण्यासाठी आणि न्यायालयात दाखल दावा मागे घेण्यासाठी ७५ लाखांची मागणी केली. तसेच, ठार करण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक ईश्वरभाई मावाणी याच्यासह प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे, भूषण लोंढे, दीपक मटाले, गणेश चव्हाण यांच्याविरोधात खंडणीसह ठार करण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गंगापूर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. .खंडणीसह विविध गुन्ह्यांत प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे यांना पोलिसांनी अटक केली असून, सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. लोंढे कुटुंबीयांविरोधात गेल्या २२ दिवसांत सातवा गुन्हा दाखल झाला असून, लोंढेच्या काळ्या साम्राज्याविरोधात पोलिसांनी फास आवळला आहे..बांधकाम व्यावसायिक ईश्वरभाई शिवगण मावाणी (रा. ओमकार बंगला, विधातेनगर, हिरावाडी रोड, पंचवटी), प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे, भूषण लोंढे (रा. सातपूर), दीपक रतन मटाले (रा. कामटवाडे), गणेश पंडित चव्हाण (रा. अंजनेरी, त्र्यंबकेश्वर) अशी गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत..सुरेश संतू वाघ (वय ४६, रा. उत्कर्षनगर, पोलिस अकादमीसमोर, त्र्यंबक रोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, रिक्षाचालक असलेल्या वाघ यांची महिरावणी येथे वडिलोपार्जीत शेतजमीन आहे. सदरची शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी संशयित बांधकाम व्यावसायिक मावाणी याच्यासह प्रकाश लोंढे, दीपक व भूषण लोंढे आले असता, त्यांना वाघ यांनी नकार दिला. त्यानंतर सदरची शेतजमीन संशयित बांधकाम व्यावसायिक मावाणी याने विकत घेतल्याचे वाघ यांना समजले. .त्यांनी सातबारा उतारा काढला असता, त्यावर संशयित मावाणीचे नाव नमूद होते. संशयितांनी संगनमताने व बनावट कागदपत्रांसह ताराबाई पगारे या बनावट महिलेस वाघ यांची आत्या दाखवून खरेदीखताचे बनावट दस्त केल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे वाघ यांनी याविरोधात जिल्हा न्यायालयात संशयित बांधकाम व्यावसायिक मावाणी व लोंढे पिता-पुत्रांविरोधात गेल्या सप्टेंबरमध्ये दावा दाखल केला..न्यायालयात दावा दाखल केल्याची कुणकुण लागताच संशयित दीपक लोंढे याने वाघ यांना दावा मागे घेण्यासाठी धमकावणे सुरू केले. १५ सप्टेंबरला एबीबी सर्कल येथील राधिका हॉटेल येथे वाघ यांना बोलावून घेत संशयित दीपक लोंढे, दीपक मटाले, गणेश चव्हाण यांनी दावा मागे घ्यावा आणि जमीन परत पाहिजे असेल तर ७५ लाख रुपयांची मागणी केली. तसे न केल्यास जमिनीचा ताबा मिळणार नाही, असे सांगत ठार करण्याची धमकी दिली. तसेच, वाघ यांच्याकडून २० हजार रुपयेही घेतले..त्यानंतर संशयित दीपक लोंढे याने वाघ यांना सतत धमकावले; तर वाघ यांनी वडिलोपार्जित जमीन असून, कब्जा सोडल्यास दावा मागे घेण्याची तयारीही दाखविली. संशयितांनी ७५ लाखांची खंडणीची मागणी करीत कुटुंबीयांसह वाघ यांना ठार करण्याची धमकी दिली. सदरचा प्रकार १५ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर २०२५ या दरम्यान घडला. या प्रकरणी गंगापूर पोलिसांत खंडणीसह ठार करण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, उपनिरीक्षक भटू पाटील गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत..पहिला गुन्हा : ५ ऑक्टोबर २०२५खंडणी व गोळीबार : आयटीआय सिग्नल येथील ऑरा बारमध्ये राडा घालत युवकावर गोळी झाडल्याप्रकरणी भूषण लोंढे याच्यासह शुभम पाटील, प्रिन्स सिंग, सनी विठ्ठलकर यांच्यासह १० ते १५ जणांविरोधात खंडणी व ठार करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी सातपूर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे..दुसरा गुन्हा : ७ ऑक्टोबर २०२५भाईगिरीची रील्स : संशयित भूषण लोंढे, अभी रानडे, मयूर निकम, आदित्य लोखंडे यांच्यासह संशयितांनी आयटीआय सिग्नल येथील ऑरा बारबाहेर मोबाईलवर रील्स बनवून दहशत निर्माण केल्याप्रकरणी सातपूर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे..तिसरा गुन्हा : ८ ऑक्टोबर २०२५बंगल्यावर कब्जा : सिडकोतील खुटवडनगर भागात पुष्कर बंगला अनाथाश्रमासाठी भाड्याने घेत बळकावून ठार करण्याची धमकी देत दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली. त्या प्रकरणी प्रमोद मधुकर अत्तरदे (वय ५४) यांच्या फिर्यादीवरून प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे, भूषण लोंढे, सनी विठ्ठलकर, निखिल निकुंभ यांसह इतरांविरुद्ध अंबड पोलिसांत गुन्हा नोंद आहे..चौथा गुन्हा : ८ ऑक्टोबर २०२५अनधिकृत बॅनरबाजी : संशयित दीपक लोंढे याच्या वाढदिवसाचे बॅनर अनेक ठिकाणी अनधिकृतरीत्या लावले आणि परिसरात दहशत पसरविण्यात आली. या प्रकरणी दीपक लोंढे, भूषण लोंढे, प्रकाश लोंढे, दीक्षा लोंढे, अमोल पगारे, दिगंबर पगारे, दीपक उबाळे यांच्याविरोधात सातपूर पोलिसांत गुन्हा नोंद आहे..पाचवा गुन्हा : १० ऑक्टोबर २०२५गुन्हेगारी कृत्य : चुंचाळे शिवारातील घरकुल योजना परिसरातील नागरिकांमध्ये दहशत व असुरक्षितेतची भावना निर्माण करण्याच्या व सार्वजनिक शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने गुन्हेगारी कृत्य केल्याप्रकरणी संशयित भूषण लोंढे, जावेद पठाण, अजय नरवाडे, अमोल खंदारे यांच्याविरोधात अंबड पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे..सहावा गुन्हा : १६ ऑक्टोबर २०२५शेतजमिनीवर कब्जा व खंडणी : अजिंक्य पाटील (रा. आडगाव) यांच्या फिर्यादीनुसार त्यांच्या मुरंबी (ता. इगतपुरी) येथील शेतजमिनीवर अनधिकृतरीत्या कब्जा केला. जमीन परत करण्यासाठी ९० लाखांच्या खंडणीची मागणी केली. खंडणी न दिल्यास ठार करण्याची व ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी संशयित सुकदेश हरी बागूल (रा. मुरंबी), दीपक लोंढे (सातपूर) यांच्याविरोधात गंगापूर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे..Pune Crime : फळ विक्रेत्यासह दोघांवर हडपसरमध्ये शस्त्राने वार, एकाला अटक; सातवा गुन्हा : २७ ऑक्टोबर २०२५खंडणी व शेतजमिनीवर कब्जा : सुरेश वाघ यांची महिरावणी येथील शेतजमीन बांधकाम व्यावसायिकाशी संगनमत करून बळकावली. जमीन सोडण्यासाठी ७५ लाखांची मागणी करीत २० हजार बळजबरीने घेतले. खंडणी न दिल्यास ठार करण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी संशयित बांधकाम व्यावसायिक ईश्वरभाई मावाणी, प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे, भूषण लोंढे, दीपक मटाले, गणेश चव्हाण यांच्याविरोधात सातपूर पोलिसांत खंडणीचा गुन्हा दाखल केला आहे.. 