Nashik Land Scam : नाशिक भूखंड घोटाळा: बिल्डर सोनू मनवाणी पोलिसांच्या कोठडीत; महापालिकेचे धाबे दणाणले!

नाशिक: एक एकर व त्यापेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडांचे तुकडे करून आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवण्याच्या प्रकरणावरून शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल झाल्यावर पोलिसांनी यातील सोनू मनवाणी याला अटक केली. त्यानंतर आता पोलिसांनी तपासाची व्याप्ती वाढवली असून, २०२० पासून महापालिकेकडे मंजूर ले- आउट तसेच बांधकाम परवानगी आणि इतर अनुषंगिक माहिती मागविली आहे..आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या नागरिकांना घरकुले मिळावीत, यासाठी एक एकर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावर एलआयजी, एमआयजी योजनेसाठी २० टक्के क्षेत्र राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे; परंतु या नियमातून पळवाट काढत भूखंडाचे विभाजन करून व त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी अशा प्रकरणांच्या चौकशीसाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सात अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती गठीत केली होती. .समितीने केलेल्या चौकशीत बनावट कागदपत्रे वापरून सातबारा विभाजन केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. म्हसरूळ, वडनेर दुमाला, देवळाली, आडगाव, आगरटाकळी, विहितगाव, नाशिक, नांदूर, दसक, पंचक, गंगापूर व चेहेडी येथील १०८ प्रकरणांची भूमी अभिलेख कार्यालयाने पोटहिस्सा मोजणीची कागदपत्रे तपासली. .त्यात संबंधित बांधकाम व्यावसायिक व विकसकांनी वापरलेली कागदपत्रे भूमी अभिलेख कार्यालयाची नसल्याचे स्पष्ट झाले. भूमी अभिलेख कार्यालयाचे बनावट शिक्के, सहीचा वापर करून बनावट मोजणी नकाशे, आकार फोड पत्रक वापरून तुकडे करून म्हाडा, महसूल, भूमी अभिलेख, महापालिका व शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिसांत ४९ बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. यातील सोनू मनवाणी या विकसकाला अटक करण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी तपासाला गती दिली आहे..मंजूर अभिन्यास तपासणारहे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहे. गुन्हे शाखेकडून बनावट दस्तावेजाचा तपास सुरू करण्यात आला असून, त्यासंदर्भात २०२० पासून महापालिकेकडे मंजूर लेआउट व बांधकाम परवानग्यांचा तपशील मागविण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात महापालिकेला पत्र देण्यात आले.