Nashik News : गोदापात्रात बंदी झुगारून कपड्यांची धुलाई; प्रशासनाला कारवाईचा विसर

Nashik News : गोदापात्रात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण केले जात असल्याचा प्रकार कपड्यांच्या होणाऱ्या धुलाईने होत आहे. कपडे धुण्यास मनाई असतानाही ती झुगारून सर्रास कपडे धुण्यात येत असल्याने गोदाकाठ हा जणू काही धोबीघाट झाला असल्याचे दिसत आहे.

गोदापात्रात प्रदूषण होणार नाही याची दक्षता घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला बजावले असतानाही गोदापात्रात सर्रास कपडे धुतले जात असताना कपडे धुणाऱ्यांना विरोध होत नाही. त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली जात नाही.(large amount of pollution in Godapatra is caused by washing of clothes nashik news)