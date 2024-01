Nashik ZP News : कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांना विभागप्रमुखांकडून एकतर्फी कार्यमुक्त; जि. प. तील प्रकार

Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेतील प्रशासक यांना अधिकार कक्षात नसताना माध्यमिक विभागातील विभागप्रमुखांचा परस्पर पदभार काढत दुसऱ्या अधिकाऱ्याला दिल्याचे प्रकरण शमत नाही तोच, अधिकार नसताना एका विभागप्रमुखांनी थेट आपल्या विभागातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांना कार्यमुक्त केल्याचा प्रकार घडला आहे.

ग्रामपंचायत विभागप्रमुख यांनी आपल्याच विभागातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांना तडकाफडकी एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याचे आदेश काढले आहेत.(Unilateral dismissal of Junior Administrative Officers by Head of Department Nashik zp news)