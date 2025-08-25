Chhagan Bhujbal : लासलगाव बाजार समितीला मिळाली महत्त्वाची जागा; भुजबळांच्या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांच्या वेळ आणि पैशांची बचत होणार

लासलगाव: येवला-लासलगाव मतदारसंघाचे आमदार तथा राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांच्या विशेष प्रयत्नातून लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी दोन महत्त्वाच्या जागा उपलब्ध झाल्या आहेत..यामध्ये सुभाषनगर येथे ८ हेक्टर ६१.५६ आर इतकी जमीन ‘उपबाजार या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी’ नाममात्र एक रुपया दराने भाडेतत्त्वावर देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, तर खानगाव नजिक खरेदी-विक्री केंद्रासाठी ३.५० हेक्टर जागा उपलब्ध करून देण्याचा व शासन दराने संपादित करण्याचा प्रस्तावही वन विभागाकडे दाखल करण्यातआला आहे..Satara Teachers Bank: 'सातारा शिक्षक बॅंकेची १५ मिनिटांत गुंडाळली वार्षिक सभा'; गैरकारभार, नोकर भरती आदी मुद्द्यांवरून घोषणाबाजी.या निर्णयामुळे सुभाषनगर व खानगाव नजिक परिसरातील शेतकरी बांधवांना जवळच शेतमाल विक्रीची सुविधा होणार असून, त्यांच्या वेळ व खर्चाची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. यासोबतच अत्याधुनिक सुविधांनीयुक्त उपबाजार उभारला जाणार असल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले. लासलगाव बाजार समितीचे सभापती डी. के. (नाना) जगताप यांनी याबाबत माहिती देत मंत्री भुजबळ यांचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.