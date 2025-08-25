नाशिक

Chhagan Bhujbal : लासलगाव बाजार समितीला मिळाली महत्त्वाची जागा; भुजबळांच्या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांच्या वेळ आणि पैशांची बचत होणार

Chhagan Bhujbal Secures Land for Lasalgaon Market Expansion : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या विशेष प्रयत्नातून लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी दोन महत्त्वाच्या जागा उपलब्ध झाल्या आहेत.
Chhagan Bhujbal
Chhagan Bhujbal sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लासलगाव: येवला-लासलगाव मतदारसंघाचे आमदार तथा राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांच्या विशेष प्रयत्नातून लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी दोन महत्त्वाच्या जागा उपलब्ध झाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
Lasalgaoan
lasalgaon
agricultural news
chhagan bhujbal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com