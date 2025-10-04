नाशिक

Lasalgaon News : बसस्थानकात विद्यार्थिनींचा आक्रोश! 'आम्ही सुरक्षित आहोत का?'; लासलगाव बस डेपोच्या ढिसाळ कारभारावर प्रश्नचिन्ह

Lasalgaon Bus Depot Delay Causes Student Distress : वेळेवर बस न मिळाल्याने मुलींचा आक्रोश उसळला, तर पालकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अखेर शालेय व्यवस्थापन व पोलिस प्रशासनाच्या मध्यस्थीने परिस्थिती सुरळीत करण्यात आली.
लासलगाव: लासलगाव बस डेपोतील निष्काळजी कारभारामुळे शालेय विद्यार्थिनींना शुक्रवारी मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. वेळेवर बस न मिळाल्याने मुलींचा आक्रोश उसळला, तर पालकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अखेर शालेय व्यवस्थापन व पोलिस प्रशासनाच्या मध्यस्थीने परिस्थिती सुरळीत करण्यात आली.

