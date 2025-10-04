Lasalgaon News : बसस्थानकात विद्यार्थिनींचा आक्रोश! 'आम्ही सुरक्षित आहोत का?'; लासलगाव बस डेपोच्या ढिसाळ कारभारावर प्रश्नचिन्ह

लासलगाव: लासलगाव बस डेपोतील निष्काळजी कारभारामुळे शालेय विद्यार्थिनींना शुक्रवारी मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. वेळेवर बस न मिळाल्याने मुलींचा आक्रोश उसळला, तर पालकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अखेर शालेय व्यवस्थापन व पोलिस प्रशासनाच्या मध्यस्थीने परिस्थिती सुरळीत करण्यात आली..लासलगाव बस आगारातील निष्काळजी कारभारामुळे शुक्रवारी (ता. ३) सायंकाळी शालेय विद्यार्थिनींना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. नेहमीप्रमाणे सायंकाळी सव्वापाचला सुटणारी बस वेळेवर आली नाही. उशिरा आलेली गाडी डिझेल भरण्यासाठी नेल्याने विद्यार्थिनींना खाली उतरविण्यात आले. याबाबत कंट्रोलरकडे विचारणा केली असता, बस खराब असल्याचे सांगण्यात आले..दीर्घकाळ प्रतीक्षा केल्यामुळे मुली थकून गेल्या होत्या. रात्री अंधार पडल्यानंतर पालकांनी शाळेत चौकशी करून थेट स्थानकात धाव घेतली. जिजामाता कन्या विद्यालय व सरस्वती विद्यामंदिरातील पाचवी ते नववीच्या विद्यार्थिनींचा यात समावेश होता. या वेळी मुलींचा आक्रोश उसळला. ‘आम्ही सुरक्षित आहोत का, ही काळजी पालकांना वाटली. .प्रशासनाने असे बेजबाबदार कसे वागावे?’ अशी विद्यार्थिनींची तक्रार होती. पालकांनीही संतप्त शब्दांत प्रशासनाला सुनावले. अखेर शालेय व्यवस्थापन, पोलिस प्रशासन व लासलगाव बस कर्मचाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर विद्यार्थिनींना साडेसातला गाडी रवाना करण्यात आली..Beed : अजब प्रेमाची, गजब कहानी! आधी अत्याचाराचे आरोप, नंतर त्याच्यासोबतच सापडली पत्नी, पतीची प्रियकर APIला भररस्त्यात मारहाण.आमच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. अंधारात बसस्थानकात थांबणे भीतीदायक होते. चालक व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाल्याशिवाय आम्ही हलणार नाही, असा आमचा निर्धार होता, असे एका विद्यार्थिनीने सांगितले.- कु. गारे, विद्यार्थिनी, लासलगावविद्यार्थिनींची सुरक्षितता सर्वांत महत्त्वाची आहे. तांत्रिक कारणामुळे उशीर झाला, मात्र कारवाईसाठी वरिष्ठांना अहवाल पाठविला आहे. अशा घटना पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी आम्ही दक्ष राहू.- सविता काळे, व्यवस्थापक, लासलगाव आगार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.