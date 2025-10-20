नाशिक

Lasalgaon News : प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ! लासलगाव आगारातील नवीन बस सलाइनवर, तुटलेल्या काचा घेऊन धावत आहेत रस्त्यावर

New Buses in Poor Condition at Lasalgaon Depot : हा नवीन बसपैकी चार ते पाच बस सध्या सलाइनवर आहेत, तर एका बसची समोरील काच तडकलेल्या अवस्थेत असून, काही बसचे प्रवासी दरवाजे नीट बंद होत नाहीत. त्यामुळे बस चालविणाऱ्या चालकांच्या सुरक्षेचा आणि प्रवाशांच्या जिवाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
New Buses in Poor Condition

New Buses in Poor Condition

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लासलगाव: येथील आगारात नुकत्याच दाखल झालेल्या दहा नवीन बसपैकी चार ते पाच बस सध्या सलाइनवर आहेत, तर एका बसची समोरील काच तडकलेल्या अवस्थेत असून, काही बसचे प्रवासी दरवाजे नीट बंद होत नाहीत. त्यामुळे बस चालविणाऱ्या चालकांच्या सुरक्षेचा आणि प्रवाशांच्या जिवाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Lasalgaoan
st bus
lasalgaon

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com