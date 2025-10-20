Lasalgaon News : प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ! लासलगाव आगारातील नवीन बस सलाइनवर, तुटलेल्या काचा घेऊन धावत आहेत रस्त्यावर

लासलगाव: येथील आगारात नुकत्याच दाखल झालेल्या दहा नवीन बसपैकी चार ते पाच बस सध्या सलाइनवर आहेत, तर एका बसची समोरील काच तडकलेल्या अवस्थेत असून, काही बसचे प्रवासी दरवाजे नीट बंद होत नाहीत. त्यामुळे बस चालविणाऱ्या चालकांच्या सुरक्षेचा आणि प्रवाशांच्या जिवाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे..विशेष म्हणजे, या तुटक्या-फुटक्या काचा घेऊनच बस रस्त्यावर धावत असून, चालकांना समोरील रस्ता व्यवस्थित दिसत नाही, हे धक्कादायक वास्तव आहे. नुकतीच लासलगाव-नाशिक-औरंगाबाद मार्गावर धावणाऱ्या बसची समोरील काच पूर्णपणे तुटलेली असूनदेखील रात्रीच्या वेळेचा प्रवास सुरू होता. रात्री साडेनऊला गाडी औरंगाबाद आगारात पोहोचली, त्या काचेच्या तुकड्यांचा आवाज प्रवासादरम्यान सतत होत होता..शनिवारी रात्री नाशिकहून औरंगाबादकडे जाणारी बसही अशाच स्थितीत सोडण्यात आली, हे पाहता प्रशासन प्रवाशांच्या जिवाशी थेट खेळ करत असल्याचे दिसून येते. आगारातील यांत्रिक कामकाज वेळेवर होत नसल्याने प्रवाशांना बराच काळ स्थानकावर ताटकळत उभे राहावे लागते. बस रस्त्यातच बंद पडतात आणि प्रवाशांचा खोळंबा होतो. विशेषतः नाशिक मार्गावर सकाळी नऊनंतर एकाही बसचे वेळापत्रक पाळले जात नाही. बस उशिरा सुटतात, तर वाहतूक नियंत्रकही आपल्या जागेवर नसतात..प्रवाशांना उत्तर दिले जात नाही, माहिती पुरविली जात नाही आणि ग्रामीण भागातील फेऱ्या तर सातत्याने उशिरा धावत आहेत. या सगळ्यात प्रवाशांना मानसिक आणि वेळेची मोठी हानी सहन करावी लागत आहे.प्रवाशांची मागणी.चांदवड व मनमाड मार्गांवरील बसफेऱ्यादेखील कमी आहेत. उगावमार्गे नाशिक जाणारी सकाळी दहाची व दुपारी तीनची बस तसेच नाशिकहून सकाळी साडेनऊ व दुपारी साडेबाराला सुटणाऱ्या उगावमार्गे लासलगाव फेऱ्याही सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे लासलगाव आगाराची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली असून, प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ सुरूच आहे. यावर तत्काळ कारवाई करून प्रवाशांना मूलभूत सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..लोकप्रतिनिधींनी व परिवहन अधिकाऱ्यांनी याची गंभीर दखल घेऊन ठोस पावले उचलावीत, अन्यथा शिवसेनास्टाईलने प्रवासी आंदोलक भूमिका जातील, अशी भावना परिसरात व्यक्त होत आहे.-शिवा सुराशे, प्रवासी केअर टेकर, टाकळी (विंचूर).Mumbai News: बोनसवंचित कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी आंदोलनाचे शस्त्र उगारणार, महापालिका आयुक्तांसोबतच्या भेटीत मागणी मान्य होणार?.लासलगाव बसस्थानकावर ऑनलाइन आरक्षणाची सुविधाही उपलब्ध नाही, त्यामुळे प्रवाशांना नाशिकपर्यंत जाऊन तिकीट आरक्षित करावे लागते. स्थानिक नागरिकांनी अनेकदा लासलगाव-नाशिक मार्गावर तीस मिनिटांच्या अंतराने फेऱ्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. ही सेवा कोरोनापूर्व काळात सुरू होती, मात्र अद्यापही ती पूर्ववत झालेली नाही.-राजेंद्र कराड, सामाजिक कार्यकर्ते, लासलगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.