Nashik Monsoon : नवरात्रोत्सव, कोजागरीपाठोपाठ दिवाळीतही पाऊस; सप्तशृंगगड परिसरातील व्यावसायिकांच्या पदरी निराशा

लासलगाव, दिंडोरी: दिवाळीच्या सणानिमित्त धनत्रयोदशीच्या शुभमुहूर्तावर लासलगावला खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांची शनिवारी (ता. १८) परतीच्या पावसामुळे धावपळ उडाली. दुपारी अडीचच्या सुमारास पावसाने एक तास जोरदार हजेरी लावल्याने ऐन खरेदीच्या वेळी नागरिकांची तारांबळ उडाली. .धनत्रयोदशीचा मुहूर्त साधून लासलगाव येथील बाजारपेठेत सकाळपासूनच गर्दी होती. कपडे तसेच दिवाळीसाठी लागणाऱ्या फराळ तसेच विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी नागरिक आले होते.दुपारी बाजारपेठेत खरेदीचा उत्साह असतानाच, दुपारी सुमारे अडीचच्या सुमारास वातावरणात बदल होउन पावसाने हजेरी लावली..अचानकच्या पावसामुळे खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांची धावपळ उडाली.अनेक नागरिकांना आसरा घेण्यासाठी दुकाने तसेच मिळेल त्या ठिकाणी धाव घ्यावी लागली. रस्त्याच्या कडेला मांडलेल्या किरकोळ विक्रेत्यांच्या मालाचेही नुकसान झाले. परतीच्या पावसाने हजेरी लावलेल्या काही काळ बाजारपेठेतील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर परिणाम झाला,तर दिवाळीच्या खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांना याचा ही फटका बसला..दिंडोरीत द्राक्षाला तडाखादिंडोरी तालुक्यात आज सायंकाळी साडे चार ते पाच या वेळेत तासभर पावसाने जोरदार तडाखा दिला. ऐन सणा उत्सवाच्या धामधूमीत पावसाने द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांची झोप उडविली..या अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष उत्पादक व टोमॅटो, भाजीपाला उत्पादन शेतकरी मोठ्या प्रमाणात धास्तावले आहेत. लाडक्या बहिण योजना सुरु झाल्यापासून मूळात जिल्ह्यातील अनेक भागात शेतात कामासाठी मजूर मिळणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे मनुष्यबळ आहे किंवा ते उपलब्ध करण्याची क्षमता आहे. अशा बड्या शेतकऱ्यांसाठी शेती सोयीची झाली आहे. सध्या टोमॅटो पिकाला भाव नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांची यंदाची दिवाळी अंधारात जाण्याची शक्यता आहे.द्राक्ष बागांची काडी परिपक्व झाली नाही. द्राक्ष बागांची छाटणी करावी की.नाही अशी शक्यता मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली होती.त्यातच काही शेतकऱ्यांनी द्राक्ष बागांची छाटणी केली आहे त्यातच द्राक्ष बागा टोपणात असतांनाच आज अवकाळी पाऊस झाला त्यामुळे द्राक्ष बागा धोक्यात आल्या आहेत. सध्या पावसाची गरज नसताना अवकाळी पावसामुळे शेतकरी संघटात सापडला आहे..गडावर पाऊसपिंपळगाव वाखारी शुक्रवारी (ता. १७)पावसाने सप्तशृंगगड परिसराला चांगले झोडपले. आधी नवरात्रोत्सवात पावसाने दाणादाण केली. आता दिवाळीच्या उत्सवात पावसामुळे भाविकांसह व्यावसायिकांचे हाल झाले. कोजागरी उत्सवातही पावसाने विरजण पाडले. .मोठी बातमी! आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष कराल तर पगार कापणार, राज्य सरकारची महत्त्वाची घोषणा, नेमका कायदा काय?.नवरात्रोत्सव, कोजागरी आणि दिवाळीत भाविकांच्या होणाऱ्या गर्दीने बाजारपेठेत चैतन्य असते. मोठी आर्थिक उलाढाल होणारा हा कालावधी असतो. मात्र, यंदा नवरात्रोत्सव, कोजागरी या कालावधीत व्यावसायिकांच्या पदरी मात्र निराशाच आली. दिवाळी सुट्यांमध्ये तरी भाविकांची गर्दी होईल, अशी आशा होती. मात्र, दिवाळीतही पावसाने हजेरी लावली..