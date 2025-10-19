नाशिक

Nashik Monsoon : नवरात्रोत्सव, कोजागरीपाठोपाठ दिवाळीतही पाऊस; सप्तशृंगगड परिसरातील व्यावसायिकांच्या पदरी निराशा

Sudden Rain Disrupts Festive Shopping in Lasalgaon : नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव आणि दिंडोरी परिसरात धनत्रयोदशीच्या दिवशी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीमालाचे (द्राक्ष) आणि बाजारपेठेतील खरेदी-विक्रीचे मोठे नुकसान झाले. या पावसामुळे दिवाळीच्या उत्साहावर विरजण पडले.
सकाळ वृत्तसेवा
लासलगाव, दिंडोरी: दिवाळीच्या सणानिमित्त धनत्रयोदशीच्या शुभमुहूर्तावर लासलगावला खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांची शनिवारी (ता. १८) परतीच्या पावसामुळे धावपळ उडाली. दुपारी अडीचच्या सुमारास पावसाने एक तास जोरदार हजेरी लावल्याने ऐन खरेदीच्या वेळी नागरिकांची तारांबळ उडाली.

