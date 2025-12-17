Agriculture News : द्राक्ष पंढरीत वाइनचा 'नशा' उतरला! अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात एक कोटी लिटरची घट

लासलगाव: राज्यात झालेली अतिवृष्टी, दीर्घकाळ टिकलेला मुसळधार पाऊस आणि त्यानंतर पडलेल्या तीव्र थंडीचा सर्वाधिक फटका द्राक्ष उत्पादनाला बसला आहे. त्याचा थेट परिणाम वाइन उद्योगावर होताना दिसतो. द्राक्ष उत्पादनात तब्बल ६० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याचा अंदाज नाशिक वाइन असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप पाचपाटील यांनी व्यक्त केला आहे. परिणामी, राज्यातील वाइन उत्पादनात जवळपास एक कोटी लिटरची घट होण्याची शक्यता असून, याचा परिणाम थेट बाजारभावावर होणार आहे..उद्योग क्षेत्राच्या माहितीनुसार २०२४- २५ मध्ये महाराष्ट्रात सुमारे तीन कोटी लिटर वाइन उत्पादन झाले होते. यापैकी सुमारे २० ते २५ टक्के वाइन निर्यात करण्यात आली होती. राज्यातून युरोप, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, तसेच २५ हून अधिक देशांमध्ये वाइन पाठविण्यात आली होती. या निर्यातीतून देशाला अंदाजे ३०० ते ३५० कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले होते. मात्र, यंदा दिवाळीपर्यंत सुरू राहिलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक द्राक्षबागा पूर्णतः उद्ध्वस्त झाल्या. पूरस्थिती, बुरशीजन्य रोग, फळगळ आणि नंतर पडलेली तीव्र थंडी यामुळे द्राक्ष उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला..तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, वाइनसाठी असलेले द्राक्ष क्षेत्र १० हजार हेक्टरवरून सहा हजार हेक्टरपर्यंत घसरले आहे. यंदाच्या हंगामात वाइन उत्पादन फक्त दोन कोटी लिटरपर्यंतच मर्यादित राहण्याची शक्यता असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत एक कोटी लिटरची घट होणार आहे..कच्चा माल महाग; खर्च वाढलाखाण्यासाठीच्या द्राक्षांनंतर शिल्लक राहणाऱ्या कमी प्रतीच्या द्राक्षांपासून वाइन निर्मिती केली जाते. मात्र, यंदा बाजारातील द्राक्षांना मोठी मागणी, बेदाणा निर्मितीसाठी वाढलेली स्पर्धा यामुळे वाइनसाठी द्राक्षांची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. गेल्या वर्षी २० ते २५ रुपये किलो दराने मिळणारी द्राक्षे यंदा ४० ते ५० रुपये किलो दरानेही मिळणे कठीण झाले. परिणामी, वाइन उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे..आर्थिक फटका किती?उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार गेल्या वर्षी वाइन उद्योगाची उलाढाल सुमारे २,५०० ते ३,००० कोटी रुपये होती. यंदा उत्पादन घट, वाढलेला खर्च आणि निर्यातीवर होणारा परिणाम लक्षात घेता ५०० ते ७०० कोटी रुपयांपर्यंतचा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. परकीय चलन उत्पन्नातही १०० ते १५० कोटी रुपयांची घट होण्याचा अंदाज आहे..अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे द्राक्षबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यंदा द्राक्ष उत्पादनात सुमारे ६० टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम वाइन उत्पादनावर होईल.- प्रदीप पाचपाटील, अध्यक्ष, नाशिक वाइन असोसिएशनअतिवृष्टी आणि नंतरच्या थंडीने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. द्राक्षे वाचविणे कठीण झाले असून, वाइन उद्योगालाही याचा मोठा फटका बसला.- संजय गवळी, शेतकरी, खडकमाळेगाव.Pune News : अधिकची साखर इथेनॉलसाठी वळवावी; राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाची केंद्राकडे मागणी.वाइनसाठी आवश्यक असलेल्या द्राक्षांची टंचाई निर्माण झाली आहे. कच्च्या मालाचा खर्च जवळपास दुप्पट झाला असून, उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला. गेल्या वर्षी जे उत्पादन सहज शक्य होते, ते यंदा करणे अत्यंत आव्हानात्मक ठरत आहे. शासनाकडून कर सवलत, कर्ज पुनर्रचना आणि निर्यात प्रोत्साहन मिळाल्यासच वाइन उद्योग सध्याच्या संकटातून बाहेर पडू शकेल.”- आशिष वाघ, वाघा वायनरी, रानवड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.