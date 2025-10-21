नाशिक

Lasalgaon News : 'पिवळे सोने' ठरले मातीमोल! दिवाळीच्या तोंडावर झेंडू फुलांना फक्त २० ते २२ रुपये किलो दर, शेतकरी निराश

Marigold Farmers’ Diwali Turns Gloomy in Lasalgaon : लासलगावजवळील टाकळी (विंचूर) येथील शेतकरी भागीरथ शिंदे यांनी कांद्याला भाव मिळत नसल्याने १५ गुंठ्यांत झेंडू फुलांची लागवड केली, मात्र दिवाळीतही अपेक्षित दर न मिळाल्याने ते निराश झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
लासलगाव: दसरा-दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात नेहमीच मोठी मागणी असलेल्या झेंडू फुलांना यंदा अपेक्षित बाजारभाव मिळालेला नाही. ‘पिवळे सोने’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या झेंडूच्या फुलांना केवळ २० ते २२ रुपये प्रतिकिलो इतकाच दर मिळत असून, यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी निराशेच्या छायेत गेली आहे.

