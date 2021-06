Nashik

येवला (जि. नाशिक) : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोमवार (ता. २४) पासून कांदा लिलाव पूर्ववत सुरू होणार आहे. मात्र, यासाठी शेतकऱ्यांना अगोदरच दूरध्वनीद्वारे ट्रॅक्टरची नोंदणी करावी लागणार आहे. याशिवाय कोरोना चाचणीही करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (Registration for onion sale in Yeola will