Lasalgaon Snake Rescue : लासलगावच्या बटाट्याच्या गोडाऊनमध्ये आढळला अत्यंत विषारी 'घोणस'; कामगारांमध्ये उडाली खळबळ, अचानक गोणीतून बाहेर आला साप

नाशिक : लासलगाव बाजारतळ परिसरातील बटाट्याच्या गोडाऊनमध्ये अत्यंत विषारी समजला जाणारा Russell Viper अर्थात ‘घोणस’ आढळून आल्याने खळबळ उडाली. बटाट्याची गाडी रिकामी करत असताना एका गोणीमधून अचानक घोणस बाहेर आल्याने कामगारांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..लासलगाव बाजारतळ परिसरातील संजय शिंदे यांच्या बटाट्याच्या गोडाऊनमध्ये शनिवारी सकाळी बटाट्याची गाडी रिकामी करण्याचे काम सुरू होते. यावेळी एका गोणीमध्ये हालचाल दिसून आली. काही क्षणांतच गोणीमधून घोणस बाहेर आल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे उपस्थित कामगारांची धावपळ उडाली..मात्र, प्रसंगावधान राखत उपस्थितांनी सापाला इजा न करता सर्पमित्र आसिफ पटेल यांच्याशी संपर्क साधला. माहिती मिळताच पटेल घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी काळजीपूर्वक घोणसाला सुरक्षितपणे पकडले. त्यानंतर वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने या सापाला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडून देण्यात आले..8 Feet Crocodile Spotted in Krishna River : औदुंबरच्या कृष्णा नदीच्या डोहात आढळली आठफुटी मगर; घाटावर दररोज उन्हात बसताना दिसल्याने भाविकांमध्ये खळबळ.दरम्यान, हा घोणस नेमका गोडाऊनपर्यंत कसा पोहोचला, याबाबत निश्चित माहिती मिळालेली नाही. बटाट्याची वाहतूक करताना तो गाडीमध्ये किंवा बटाट्याच्या गोणीमध्ये आला असावा, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. लासलगाव परिसरात बटाट्याच्या गाडीतून घोणस आढळून येण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे सांगितले जात आहे..रसल वायपर अर्थात घोणस हा भारतातील प्रमुख विषारी सर्पांपैकी एक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी साप आढळल्यास घाबरून न जाता त्याला मारण्याचा किंवा स्वतः पकडण्याचा प्रयत्न करू नये. सुरक्षित अंतर ठेवून प्रशिक्षित सर्पमित्र किंवा वनविभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.