Lasalgaon News : लासलगावमध्ये नायलॉन मांजाचा कहर; युवकाच्या तोंडाला २१ टाके

लासलगाव: शहरात नायलॉन मांजामुळे घडलेल्या एका गंभीर घटनेनंतर ग्रामपंचायत आणि लासलगाव पोलिस ठाण्याने नायलॉन मांजाविरोधात धडक कारवाई सुरू केली आहे. नायलॉन मांजामुळे येथील युवकाच्या तोंडाला तब्बल २१ टाके पडल्याची धक्कादायक घटना घडली असून, या घटनेने शहरात खळबळ उडाली आहे..या घटनेनंतर सहायक पोलिस निरीक्षक भास्कर शिंदे आणि ग्रामपंचायत अधिकारी संजय बाविस्कर यांनी रुग्णालयात जाऊन जखमी युवकाची भेट घेतली व प्रकृतीची विचारपूस केली. यानंतर ग्रामपंचायत आणि पोलिस प्रशासनातर्फे लासलगाव हद्दीत नायलॉन मांजाची विक्री तसेच वापर करणाऱ्यांविरोधात विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे..गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील विविध भागांत छापे टाकून मोठ्या प्रमाणावर नायलॉन मांजा जप्त करण्यात आला आहे. यापुढे नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक तसेच फौजदारी स्वरूपाची कठोर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती ग्रामपंचायत अधिकारी बाविस्कर यांनी दिली..दरम्यान, लासलगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत नायलॉन मांजाची विक्री किंवा वापर करणाऱ्यांविरोधात कोणतीही तडजोड केली जाणार नसून, कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा सहायक पोलिस निरीक्षक भास्कर शिंदे यांनी दिला आहे..सध्या लासलगाव पोलिस आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी संयुक्तपणे शहरात गस्त घालत असून, बाहेरून नायलॉन मांजा आणून विक्री किंवा वापर करणाऱ्यांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे. नागरिकांनी आपल्या परिसरात नायलॉन मांजाची विक्री अथवा वापर होत असल्यास तत्काळ ग्रामपंचायत किंवा पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. सण-उत्सव आनंदाने साजरे करावेत; मात्र आनंदाच्या भरात कोणाच्याही जिवाला धोका पोहोचणार नाही, याची दक्षता प्रत्येक नागरिकाने घ्यावी, असे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे..विशेष मोहीमनायलॉन मांजामुळे युवक गंभीरनायलॉन मांजाविरोधात विशेष मोहीम सुरूदोन दिवसांत विविध भागांत छापे, मोठ्या प्रमाणात नायलॉन मांजा जप्तनियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाईचा इशाराबाहेरून नायलॉन मांजा आणून विक्री/वापर करणाऱ्यांवर विशेष लक्ष.Humanity Helps: नाझियाच्या मदतीला धावली माणुसकी! ती सहा महिन्यांपासून देतेय आजाराशी झुंज; उपचारासाठी लाखोंचा खर्च...नायलॉन मांजामुळे घडलेली ही घटना पाहून आम्ही सगळे हादरलो आहोत. सण साजरा करताना कोणाच्या जिवावर बेतू नये, हीच प्रत्येक कुटुंबप्रमुखाची अपेक्षा आहे. प्रशासनाने सुरू केलेली ही कारवाई अत्यंत योग्य असून, नागरिकांनीही जबाबदारीने वागून नायलॉन मांजाचा वापर टाळावा. आपल्या थोड्याशा निष्काळजीपणामुळे कुणाचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ नये, हीच काळजी प्रत्येकाने घ्यावयाची आहे.-मनीषा घोडके, बी. एम. घोडके ज्वेलर्स, लासलगाव.