नाशिक

Onion Express: लासलगाव ‘कांदा एक्स्प्रेस’चा उडाला बोजवारा! ढिसाळ नियोजन; निम्माच माल घेऊन गाडी ४२ तासांनी दिल्लीकडे रवाना

Lasalgaon Onion Express Delayed 42 Hours Over Poor Planning: लासलगावमधील ‘कांदा एक्स्प्रेस’चे ढिसाळ नियोजन उघड; ८४० टनांऐवजी फक्त ४५३ टन कांदा रवाना, ४२ तास विलंबामुळे अतिरिक्त खर्चाचा भडका
Lasalgaon Onion Express Faces Major Delay as Poor Planning Leaves 387 Tonnes of Onions Behind Before Departure for Delhi

Lasalgaon Onion Express Faces Major Delay as Poor Planning Leaves 387 Tonnes of Onions Behind Before Departure for Delhi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लासलगाव (जि.नाशिक) : दिल्लीतील कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आखलेल्या ‘कांदा एक्स्प्रेस’चा लासलगावमध्येच बोजवारा उडाला. ८४० टन कांदा दिल्लीला पाठविण्याचे नियोजन असताना प्रतवारी आणि पॅकिंगच्या ढिसाळ नियोजनामुळे ४२ तास गाडी स्थानकात खोळंबली. अखेर बुधवारी दुपारी ३.१० वाजता गाडी रवाना झाली; मात्र त्यात केवळ ४५३ टन कांदाच भरला. त्यामुळे तब्बल ३८७ टन कांदा कमी पाठविला गेला.

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