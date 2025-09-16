नाशिक

Agriculture News : सरकारी धोरणाचा फटका: नाफेडचा कांदा चेन्नईला रवाना, लासलगावात भाव कोसळले!

Government Onion Sale Scheme Hits Farmers : ‘एनसीसीएफ’मार्फत स्वस्त भावात कांदा विक्री मोहिमेंतर्गत लासलगावमधून रविवारीतब्बल ८४० टन कांदा असलेल्या २१ रॅक चेन्नईकडे रवाना झाल्या. कोलकाता व गुवाहाटीनंतर आता चेन्नईच्या शहरी ग्राहकांना २४ रुपये किलो भावाने कांदा मिळणार आहे.
Agriculture

Agriculture

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लासलगाव: ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’मार्फत स्वस्त भावात कांदा विक्री मोहिमेंतर्गत लासलगावमधून रविवारी (ता. १४) तब्बल ८४० टन कांदा असलेल्या २१ रॅक चेन्नईकडे रवाना झाल्या. कोलकाता व गुवाहाटीनंतर आता चेन्नईच्या शहरी ग्राहकांना २४ रुपये किलो भावाने कांदा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
onion
Lasalgaoan
Chennai
lasalgaon
agricultural news
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com