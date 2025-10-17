Lasalgaon onion market : लासलगाव बाजार समिती हादरली! कांद्याचे सरासरी दर ₹१००० च्या खाली; दिवाळीपूर्वी शेतकरी संकटात

लासलगाव: देशातील प्रमुख कांदा बाजार म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत असून, गुरुवारी (ता. १६) सरासरी दर फक्त ९०० ते १००० रुपये प्रतिक्विंटल इतकाच राहिला. तर कमाल दर १३४० रुपये आणि किमान दर केवळ ३०० रुपये इतका खाली घसरला..दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर १८ ऑक्टोबरपासून बाजार समिती बंद राहणार असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता अधिकच वाढली आहे. सणासुदीच्या काळात पैसा हातात हवा असताना बाजारपेठ बंद आणि दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण तीव्र होण्याची शक्यता आहे..गुरुवारी बाजार समितीत ११६९ वाहनांद्वारे १७२२ क्विंटल कांद्याची आवक झाली होती. त्या दिवशी किमान भाव ४०० रुपये, कमाल भाव १४८० रुपये आणि सरासरी भाव १०७५ रुपये इतका होता..दर घसरणीची प्रमुख कारणेनाफेड व एनसीसीएफ यांनी साठवलेला कांदा मोठ्या प्रमाणात विक्रीस आणला., कर्नाटक व आंध्रप्रदेशातून नवीन लाल कांद्याची आवक वाढली., स्थानिक बाजारात मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाला. या सर्व घटकांमुळे लासलगाव बाजारात दरांवर दबाव निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांनी उन्हाळी कांदा साठवून ठेवला असला, तरी मिळणारा दर उत्पादन खर्चही भरून काढत नाही, अशी खंत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. लासलगावसारख्या आशियातील सर्वात मोठ्या कांदा बाजारात दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर चिंता स्पष्ट दिसते आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून दिलासा न दिल्यास, यंदाच्या दिवाळीत शेतकऱ्यांचा दिवा अंधारातच राहील..शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्याकांद्याला तातडीने प्रतिक्विंटल १००० रुपये अनुदान द्यावे.सणासुदीच्या काळात बाजार समित्या अंशतः सुरू ठेवाव्यात.सरकारी खरेदी पुन्हा सुरू करून बाजार हस्तक्षेप धोरण राबवावे.आम्ही उन्हाळ कांद्याला चार महिने साठवून ठेवतो, त्यासाठी मोठा खर्च करतो आणि आता दर मिळतोय फक्त ८००-९०० रुपये! यात पोती, हमाली, वाहतूक काहीच वाचत नाही. सरकारने तातडीने प्रति क्विंटल १००० रुपये अनुदान जाहीर करावे.- गोपीनाथ मेमाणे, कांदा उत्पादक शेतकरी, देवगाव.Wardha News: नाफेडच्या विलंबामुळे शेतकरी हवालदिल; खुल्या बाजारातील अल्पदर सोयाबीन खरेदीमुळे लाखो रुपयांचे नुकसान.बाजारात मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त आहे. वरून सरकारी कांदा विक्रीस येतोय, त्यात बाहेरील राज्यांतून नवीन कांदाही येतोय. परिणामी दरावर ताण येतोय. जोपर्यंत नाफेड आणि एनसीसीएफचा कांदा बाजारात विक्रीस आहे, तोपर्यंत शेतकऱ्याच्या कांद्याला भाव मिळणार नाही.- प्रवीण कदम, कांदा निर्यातदार, लासलगाव बाजार समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.