Lasalgaon onion market : लासलगाव बाजार समिती हादरली! कांद्याचे सरासरी दर ₹१००० च्या खाली; दिवाळीपूर्वी शेतकरी संकटात

Lasalgaon Onion Market Overview and Current Rates : लासलगाव बाजार समितीमध्ये कांद्याचे सरासरी दर ₹१००० पर्यंत खाली घसरले. नाफेडचा साठा, नवीन आवक आणि बाजार बंदमुळे शेतकरी चिंतेत. तातडीने ₹१,००० अनुदान देण्याची मागणी.
सकाळ वृत्तसेवा
लासलगाव: देशातील प्रमुख कांदा बाजार म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत असून, गुरुवारी (ता. १६) सरासरी दर फक्त ९०० ते १००० रुपये प्रतिक्विंटल इतकाच राहिला. तर कमाल दर १३४० रुपये आणि किमान दर केवळ ३०० रुपये इतका खाली घसरला.

