Agriculture News : कांद्याने रडवले! आवक वाढल्याने नाशिकच्या शेतकऱ्यांना २६९ कोटींचा फटका; दर निम्म्यावर

Record Onion Arrival Hits Lasalgaon Market : जानेवारी महिन्यात बंपर आवक झाल्याने लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लाल कांद्याच्या भावात मोठी घसरण झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
लासलगाव: जिल्ह्यातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये जानेवारी महिन्यात लाल कांद्याची तब्बल ३५ लाख क्विंटल बंपर आवक झाल्याने बाजारभावात मोठी घसरण झाली आहे. देशांतर्गत व परदेशी मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढल्याने त्याचा आर्थिक फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार जानेवारी महिन्यात सुमारे २६९ कोटी ५० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे चित्र आहे.

