Agriculture News : कांद्याने रडवले! आवक वाढल्याने नाशिकच्या शेतकऱ्यांना २६९ कोटींचा फटका; दर निम्म्यावर

लासलगाव: जिल्ह्यातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये जानेवारी महिन्यात लाल कांद्याची तब्बल ३५ लाख क्विंटल बंपर आवक झाल्याने बाजारभावात मोठी घसरण झाली आहे. देशांतर्गत व परदेशी मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढल्याने त्याचा आर्थिक फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार जानेवारी महिन्यात सुमारे २६९ कोटी ५० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे चित्र आहे..जानेवारीच्या सुरवातीला कांद्याला समाधानकारक दर मिळत असताना महिनाअखेरीस परिस्थिती पूर्णतः बदलली. १ जानेवारीला लासलगाव बाजार समितीत जास्तीत जास्त २६११ रुपये, किमान ७०० रुपये आणि सरासरी १८७० रुपये दर मिळाला होता. मात्र ३१ जानेवारीपर्यंत जास्तीत जास्त दर १४६० रुपयांवर आला. .सरासरी दर सुमारे ११०० रुपयांवर घसरला. म्हणजेच जास्तीत जास्त दरात ११५१ रुपयांची, तर सरासरी दरात सुमारे ७७० रुपयांची घट झाली. जिल्ह्यातील ३५ लाख क्विंटल आवकेपैकी एकट्या लासलगाव बाजार समितीच्या मुख्य आवारासह विंचूर व निफाड उपबाजारात मिळून १० लाख ५४ हजार ६०६ क्विंटल लालकांद्याची आवक झाली आहे. वाढती आवक आणि घटती मागणी यामुळे बाजारातील दरावर ताण निर्माण झाला आहे. परिणामी, विक्री होणाऱ्या प्रत्येक क्विंटलमागे किमान एक हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..शासनाने हस्तक्षेप करावानिर्यातवाढीबाबत विशेष प्रयत्न आणि अनुदानाच्या मागणीसाठी उच्चस्तरीय पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे बाजार समितीने स्पष्ट केले आहे.दरघसरणीमुळे हतबल झालेल्या कांदा उत्पादकांच्या नजरा आता शासनाच्या हस्तक्षेपाकडे लागल्या आहेत. योग्यवेळी उपाययोजना न झाल्यास आगामी हंगामावरही त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..चार एकरावर लाल कांद्याचे पीक घेतले आहे. लासलगावात नऊशे रुपये प्रतिक्विंटला भाव मिळाला. यातून उत्पादन खर्चही निघणे मुश्कील झाले आहे. सरकारने किमान एक हजार रुपये कांद्याला अनुदान दिले पाहिजे- कैलास जाधव, कांदा उत्पादक, पिंपळगाव (नजीक).बांगलादेश श्रीलंका आणि नेपाळ या देशात मोठ्या प्रमाणात भारतीय कांद्याची निर्यात केली जात होती, मात्र तेथील राजकीय अस्थिरता तसेच आखाती देशांतील मागणी घटल्याने भाव घसरत आहेत. निर्यातीसाठी केंद्राने विशेष लक्ष द्यावे.- मनोज जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगावलासलगावसह जिल्ह्यात मोठी आवक होत असताना दररोज भावात घसरण होत आहे. कांदा निर्यात आणि योग्य भावासाठी केंद्रासह राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे.- डी. के. जगताप, सभापती, बाजार समिती, लासलगाव.