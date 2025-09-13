Lasalgaon News : लासलगावहून कोलकत्त्याला कांदा रवाना, स्थानिक बाजारात दर कोसळल्याने शेतकरी आक्रमक

लासलगाव: केंद्र सरकारतर्फे नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत खरेदी केलेला कांदा आता थेट बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. ग्राहकांना दिलासा मिळावा या उद्देशाने हा कांदा केवळ २४ रुपये किलो दराने विक्रीसाठी आणण्यात येणार आहे. याअंतर्गत लासलगावहून थेट कोलकत्ता येथे रेल्वेने नाफेडचा कांदा पाठविला जात आहे. मात्र यामुळे स्थानिक बाजारात कांद्याचे दर कोसळत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे..लासलगाव येथून तब्बल ८४० मेट्रिक टन कांदा असलेली २१ डब्यांची रेल्वे कोलकत्याकडे शुक्रवारी (ता.१२) रात्री उशिरा रवाना झाली. या कांद्याची कोलकता येथील बाजारात विक्री केला जाणार असल्याने या निर्णयाचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होत आहे. लासलगाव बाजार समितीत कांद्याचे दर २०० रुपयांनी घसरून सरासरी १००० ते १२०० रुपये क्विंटलवर आले आहेत. .येवला बाजार समितीत कांद्याचे दर ८५१ रुपये क्विंटलपर्यंत कोसळल्याने महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. केंद्रीय व राज्यातील मंत्र्यांकडे व्यथा मांडत पुढील टप्प्यात मुंबई- दिल्ली येथील मंत्रालयासमोर तीव्र आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला आहे..शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे, की कांद्याचा उत्पादन खर्चही परत मिळणे कठीण झाले आहे. १० ते १५ रुपये प्रति किलो तोट्याने विक्री करावा लागत आहे. त्यातच सरकारने खरेदी केलेला कांदा बाजारात आणल्याने स्थानिक दर आणखी कोसळले आहेत. ग्राहकांना दिलासा मिळत असला तरी शेतकऱ्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसत आहे. राज्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे कांदा दरातील ही घसरण पुन्हा एकदा शेतकरी- सरकार संघर्ष पेटविण्याची चिन्हे येणाऱ्या दिवसात पाहायला मिळणार आहे..Baramati News : बारामतीच्या जिरायती पट्ट्यातील विकासाची झेप; जमिनीच्या किमती सहा पटीने वाढल्या.लासलगाव येथून थेट कोलकत्याच्या बाजारात ८४० टन कांदा विक्रीसाठी पाठवण्यात आला आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेतर्फे केंद्रीय मंत्री तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना फोन करत व्यथा मांडत आंदोलन केले जाणार आहे. तातडीने दखल न घेतल्यास पुढील टप्प्यात मुंबई आणि दिल्ली येथील मंत्रालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.