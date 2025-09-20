Lasalgaon News : कांद्याला हमीभाव द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

लासलगाव: कांद्याच्या भावातील घसरणीमुळे संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी (ता.१९) उमराणे शिवारातून लासलगावकडे येणारा नाफेडसाठी कांदा भरलेला ट्रक अडवून गांधीगिरीतून अनोखा इशारा दिला. कांद्याला हमीभाव द्या अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे..जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून रयत क्रांती शेतकरी संघटना व (स्व) शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेतर्फे नाफेड व एनसीसीएफ यांना शेतकऱ्यांच्या कांद्याला हमीभाव मिळावा यासाठी मागणी होत होती. मात्र, बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचा दर फक्त सहा ते सात रुपये किलोपर्यंत कोसळला आहे. उत्पादन खर्च १७ ते २० रुपये किलो एवढा वाढल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत..उमराणे शिवारात लासलगावकडे नाफेडसाठी कांद्याचा लोड घेऊन जाणाऱ्या ट्रकला शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी थांबवले. त्या ट्रक चालकाला शाल, श्रीफळ देऊन सन्मानित करण्यात आले. यापुढे नाफेडचा कांदा ट्रकमध्ये भरू नये अशी विनंती करण्यात आली. या आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी गांधीगिरी करत शासनाला इशारा दिला. जर उद्यापासूनही नाफेडचे ट्रक कांदा लोड करताना दिसल्यास आम्ही गनिमी पद्धतीने आंदोलन करू..रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष दीपक पगार, जिल्हाध्यक्ष प्रवीण अहिरे, (स्व) शरद जोशी शेतकरी संघटनेचे केशव सूर्यवंशी, तालुकाध्यक्ष मयूर नेरकर, उपाध्यक्ष विठ्ठल महाजन, देविदास अहिरे व भास्कर बागूल यांसह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते..UPITS 2025 : रशियासोबत व्यापाराचे नवे दरवाजे खुले होणार; योगींच्या नेतृत्वाखाली रशिया-भारत बिझनेस डायलॉग या तारखेपासून सुरू .नाफेडला दिला इशाराया आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी नाफेडला स्पष्ट संदेश दिला, की कांदा दरवाढीबाबत त्वरित निर्णय न झाल्यास पुढील आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. तोपर्यत नाफेडने कांदा ट्रकमध्ये भरू नये, अन्यथा होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी सरकारची असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.