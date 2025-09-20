नाशिक

Lasalgaon News : कांद्याला हमीभाव द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

Farmers Protest Against Falling Onion Prices : संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी उमराणे शिवारातून लासलगावकडे येणारा नाफेडसाठी कांदा भरलेला ट्रक अडवून गांधीगिरीतून अनोखा इशारा दिला. कांद्याला हमीभाव द्या अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
लासलगाव: कांद्याच्या भावातील घसरणीमुळे संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी (ता.१९) उमराणे शिवारातून लासलगावकडे येणारा नाफेडसाठी कांदा भरलेला ट्रक अडवून गांधीगिरीतून अनोखा इशारा दिला. कांद्याला हमीभाव द्या अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

