नाशिक
Punjab Floods : पंजाबमधील पूरग्रस्तांना मदतीचा हात, लासलगावहून ४० टन कांदा रवाना; व्यापाऱ्यांचा पुढाकार
Farmers Help : लासलगावमधील कांदा व्यापाऱ्यांनी पंजाब-हरियाणातील पूरग्रस्तांसाठी स्वखर्चाने ४० टन कांद्याची मदत पाठवत माणुसकीचा खरा परिचय दिला.
लासलगाव : लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कांदा व्यापारी असोसिएशनने पंजाब- हरियाणातील पूरग्रस्तांसाठी ४० टन कांदा पाठविला आहे. रविवारी सकाळी अकराला छत्रपती शिवाजी महाराज कांदा संकुल आवारातून कांद्याचा ट्रक फगवाडा पंजाब गुरुद्वाऱ्यासाठी रवाना झाला.